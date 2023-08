Palco do Festival de Inverno de Bonito recebe Emicida neste sábado

O Festival de Inverno de Bonito que tem como objetivo o fomento a cultura, cidadania e sustentabilidade começou na última quarta-feira (26), com a cantora da Fafá de Belém, além de atrações de dança, desfile, e gastronomia e neste sábado tem programação recheada de manhã até o fim do dia.

Neste sábado à noite, sobe ao Palco das Águas o rapper Emicida, que completou este mês 38 anos. O artista é considerado uma das maiores revelações do hip hop do Brasil dos anos 2000, mas ultrapassou as fronteiras do gênero, fazendo colaborações com nomes do rock e do pop.



O FIB 2023 traz também apresentações infantis, como o Festival Bonitinho, com diversas atrações e hoje a diversão fica por conta do “Palavra Cantada”. Confira:

16h - Dança e Coral do Projeto Garoto Cidadão

A bordo do Caminhão Palco da CSN, o corpo de Dança e o Canto Coral do projeto Garoto Cidadão de Bonito participarão do Festival Bonitinho com uma bela apresentação de suas crianças para as crianças e adultos presentes, porque “Transformação social, se faz por meio da expressão cultural”.

18h - Palavra cantada

13h30 - Patrimônio Cultural

Brincadeira de Angola – Capoeira

Antônio Marcos Lacerda de Lima (Mestre Liminha)

Local: CMU

“A vivência “Brincadeira de Angola” será conduzida pelo mestre Liminha e um auxiliar, onde será aplicada as técnicas da capoeira de forma lúdica conforme a metodologia “Brincadeira de Angola”, que se baseia em movimentos da capoeira “imitando” movimentos de animais a fim de envolver as crianças participantes. A vivência é feita com músicas de capoeira e do folclore local, os movimentos são simples e divertidos como uma brincadeira propriamente dita, em que a criança sem perceber, está replicando movimentos clássicos da capoeira usados por profissionais em uma roda de capoeira. No “faz-de-conta”, a criança vai agregando aspectos culturais da capoeira e da cultura afro-brasileira, criando memórias afetivas dessa rica expressão artística.

14h30 - Teatro: O príncipe poeira e a flor da cor do coração

Local: Caixa Cênica – R. Filinto Muller, 1905, Centro

Um garoto descobrindo o seu primeiro amor… Uma menina obcecada por uma rosa vermelha… Uma andorinha amarela… Uma escola rígida… e uma criança que nasceu diferente. “O PRÍNCIPE POEIRA E A FLOR DA COR DO CORAÇÃO” surgiu de um mergulho no universo do escritor e dramaturgo inglês OSCAR WILDE. Inspirado pelo espírito clássico e romântico dos contos “O PRÍNCIPE FELIZ” e “O ROUXINOL E A ROSA”.

15h - Literatura: Aurineide Alencar

Local: Praça da Liberdade

A Poetisa cordelista e trovadora da cidade de Dourados/MS declama os cordéis – 700 Luas em cordel, Crendices do MS e no mundo do Pantanal.

15h30 - Música: Espaço Cultural Bonito MS “Nosso espaço, nossa liberdade. Bora pra praça cantar”

Local: Praça da Liberdade

15h30

Nos cinco dias do Festival de Inverno de Bonito/ 2023, o público vai poder apreciar o melhor da música produzida por talentos locais. Entre bandas e artistas solo, trios ou demais combinações, com várias formas, performances e estilos, mais de 25 músicos revezam no palco para oferecer um repertório com ritmos que passam pelo rock, pop, mpb, samba, rap, música regional e sertanejo. Entre Palcos e Música é a temática do coletivo bonitense que traz todo o talento de Daniela De Oliveira, voz, Josimar Trindade, violão, Eduan Coelho na percussão e na sequência vem a cantora Telma Cordeiro que convida Marcia Cordeiro, voz, Beto Cordeiro, voz, Vitor Lima no acordeon, Josimar Trindade, violão e Eduan Coelho na bateria.

16h às 22h - LGCTQIAPN+: Bistrô Danse

Local: Caixa Cênica – R. Filinto Müler, 794 – Centro

Um espaço especial para se pensar a pauta Lgbtqiapn+; que trata da inclusão e da diversidade, mas que também fala de arte, de música, e também de resistência. Tem BallRomm e um Cabaré especial para receber a todos numa noite memorável.



16h

Atendimento ao público



16h30 - BallRoon



18h às 22h

Cabaré – palco, DJ, Banquinho e violão, Drag Show

16h às 17h - Audiovisual: Dúdú e o lápis cor da pele

Local: Câmara Municipal de Bonito

Dudu é um garoto negro, inteligente e imaginativo, estudante de um colégio particular da classe média de São Paulo. Durante uma aula de educação artística, sua professora, Sônia, diz a ele que utilize o que ela chama de “lápis cor da pele” para pintar um desenho. A frase desperta em Dudu uma crise de identidade. Com toda a inocência de uma criança da sua idade, Dudu passa a carregar o lápis em questão consigo para encontrar alguém que possa sanar seus questionamentos.

Classificação: Livre

A coisa tá preta

O média mostra como o racismo – velado e explícito – se manifesta nas mais diversas relações sociais e transforma situações cotidianas em desafios a serem superados por pessoas negras.

Classificação: Livre

16h - Literatura

Fernanda Reverdito

Local: Praça da LIberdade

A tataraneta do fundador da cidade, Luiz da Costa Leite Falcão, reuniu diversas memórias familiares dos tempos em que Bonito nem era Bonito. A contação de histórias que realiza é uma apresentação lúdica e poética com objetos, instrumentos musicais, contando estórias que levam o ouvinte a conhecer os longínquos tempos do antigo Rincão Bonito.

16h - Literatura

Raquel Naveira e Douglas Diegues

Local: Lounge Literário

Os autores conversam sobre suas obras, a influência da fronteira, a linguagem e os caminhos da literatura sul-mato-grossense.

16h - Patrimônio Cultural

Coletivo Capoeira

Local: Praça da Liberdade

A roda tradicional de capoeira será conduzida pelo Contramestre Jardel. Montada com a bateria de instrumentos tradicionais, professores, mestres e alunos se encontrarão para o jogo, vão tocar ladainhas e mostrar seus movimentos e acrobacias distintas dessa arte.

16h às 19h30 - Circuito Comunidades

Com uma programação especial, o Festival de Inverno de Bonito chega ao Distrito Águas do Miranda que fica a 70 quilômetros de Bonito. Nessa comunidade vai rolar circo, dança, audiovisual e música.

17h30 - Dança

Luna de Miel – LaMira Artes Cênicas

Luna de Miel retrata a história de um casal de palhaços que, após o casamento, saem para a lua de mel. Nessa jornada vão passar por inúmeras aventuras que nos farão descobrir que o amor e o humor são os melhores antídotos para as dificuldades.

18h30 - Audiovisual

Dúdú e o lápis cor da pele

Classificação: Livre

19h30 - Música

Leo Verão

17h - Circo

O Grandioso Mini Cirquin nas Arábias – Circo do Mato Grupo de Artes Cênicas

Local: Praça da Liberdade

O GRANDIOSO Mini Cirquim nas Arábias traz como ponto central o resgate de números tradicionais de circo através de uma perspectiva mais atual. Mesclando o teatro com técnicas circenses, busca em sua simplicidade, a grandiosidade e a magia de alguns números tradicionais da história do circo mundial, com ênfase na cultura árabe tão presente em nosso Estado (MS), encantando e divertindo o público.

17h - Gastronomia

Gastronomia Prosa e Sabores

Roda de conversa – prosa e sabores

Local: Lounge Gastronômico

Mediação Chef Paulo Machado

Convidados: Chef Felipe Caran, Chef Juanita e Chef Sylvio Trujillo

Prato: Banda de pacu sem espinhos na crosta de queijo caipira curado; e farofa crocante de Bocaiúva com maracujá.

17h -Literatura

Renan Quinalha

Local: Lounge Literário

Com mediação de Henrique Dias, Renan fará um bate-papo com João spot e Roberta Stefanello, além de lançar o livro “Novas Fronteiras das Histórias Lgbt+ no Brasil”; os artigos deste livro, divididos em três fronteiras (históricas, territoriais e temáticas), expõem as formas pelas quais as pesquisas LGBTI+ avançam e ampliam a compreensão sobre as dissidências de gênero e sexualidade no país.

18h - Teatro

Miragens do asfalto – Teatro Imaginário Maracangalha

Local: Praça da Liberdade

O Teatro Imaginário Maracangalha traz para a cena um espetáculo de rua com vídeo mapping – pesquisa etnográfica itinerante e performativa com base em documentação histórica e memória oral da comunidade de trabalhadores e trabalhadoras da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.

18h30 às 21h - Hip Hop / Live Paint com graffiti

Vermeset

Ravnos Rodrigues

Rafael Mareco

BTN

Local: Praça da Liberdade

Uma intervenção no espaço urbano por meio da arte, fora dos circuitos consagrados e para o povo. Exploram narrativas da cidade, questões diversas que atravessam a realidade social, propondo críticas e reflexões por meio das formas, cores e traços que traduzem as vivências da rua.



19h30 - Dança

Figural – Maria Eugênia Tita

Local: Palco da Praça

O espetáculo se constrói por meio de um rico vocabulário de movimentos que desencadeia em uma prosa corporal sobre os arquétipos da humanidade. As danças mascaradas somam-se à teatralidade e musicalidade, formando um conjunto de sensações no público: sente-se ora a comicidade e despojamento, ora a solenidade e austeridade.

20h30 - Hip Hop

Coletivo Subúrbio

A Rua é o palco!

Local: Praça da Liberdade

Carregado de essência da Cultura Hip Hop e exaltando alguns de seus elementos por meio da performance “A Rua é o palco”, o coletivo fará uma viagem no tempo por meio da música, relembrando a história dessa Cultura, diretamente dos Subúrbios e guetos, originária de pretos e latinos que por meio da arte, encontraram novos rumos para seus destinos. Poesia, rap, batalha de rima, breaking e muita música.

21h - Música

Falange da Rima

Local: Palco das Águas

22h30 - Música

Emicida

Local: Palco das Águas

00h30 - Música

Juliana Linhares

Local: Palco CM

