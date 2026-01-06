Pantanal está entre os destinos imperdíveis para 2026 na PlanetaEXO; confira lista

O Pantanal de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso figura entre os destinos turísticos mais recomendados para 2026 na PlanetaEXO, plataforma de experiências e indicações turísticas que destaca roteiros únicos pelo país. Reconhecido como referência em turismo ecológico, o Pantanal combina belezas naturais exuberantes e projetos de conservação que trabalham para proteger a fauna, a flora e as comunidades locais.

O Pantanal oferece experiências distintas entre suas regiões norte e sul. No Pantanal Norte, a partir de Cuiabá, Porto Jofre, em Poconé, é o principal ponto de partida para safáris de barco em busca da onça-pintada e de outros animais icônicos. Já o Pantanal Sul, com Campo Grande como porta de entrada, destaca-se por trilhas por savanas e florestas, passeios a cavalo e observação da vida selvagem em áreas como Aquidauana, Miranda e Corumbá.

De acordo com a plataforma, a melhor época para visitar depende da região: no Norte, a estação seca de julho a outubro é ideal para avistar a fauna; no Sul, entre maio e setembro, o clima favorece safáris terrestres e atividades ao ar livre. O acesso também é facilitado: do Aeroporto de Cuiabá ao Pantanal Norte são cerca de duas horas até Poconé, e mais 146 km pela Rodovia Transpantaneira até Porto Jofre. No Sul, o trajeto de Campo Grande a Aquidauana dura cerca de três horas, enquanto Miranda e Corumbá exigem entre quatro e seis horas de estrada.

A hospedagem no Pantanal alia imersão na natureza a conforto de alto padrão. No Norte, hotéis à beira do Rio Cuiabá proporcionam experiências exclusivas em safáris de barco. No Sul, resorts e hotéis cinco estrelas oferecem acomodações sofisticadas, alimentação de qualidade e roteiros guiados para explorar a fauna e a flora locais.

Na lista de destinos para 2026 da PlanetaEXO, o Pantanal ocupa a posição 8, entre outros lugares incríveis do Brasil: 1 – Lençóis Maranhenses (MA), 2 – Amazônia (AM/PA), 3 – Barra do Garças (MT), 4 – Chapada Diamantina (BA), 5 – Cambará do Sul (RS), 6 – Jalapão e Serras Gerais (TO), 7 – Chapada dos Veadeiros (GO), 9 – Vale do Catimbau (PE) e 10 – Nobres (MT).

Com tanta diversidade de vida selvagem, cenários únicos e experiências de luxo na natureza, o Pantanal reafirma seu lugar como destino obrigatório para quem busca aventura, ecoturismo e contato direto com um dos maiores patrimônios naturais do Brasil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também