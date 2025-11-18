Menu
Pantanal Moto Weekend acontece neste sábado com entrada gratuita e arrecadação de alimentos

Evento vai reunir passeio de motos, shows de rock e ação social no Norte Sul Plaza

18 novembro 2025 - 18h10Taynara Menezes
Antes da festa começar, os motociclistas se reúnem no Road House Old Sheep, no bairro Tiradentes, às 10h, para um passeio panorâmico pelas avenidas da cidadeAntes da festa começar, os motociclistas se reúnem no Road House Old Sheep, no bairro Tiradentes, às 10h, para um passeio panorâmico pelas avenidas da cidade   (Foto: Divulgação)

A capital sul-mato-grossense recebe neste sábado (22) a primeira edição do Pantanal Moto Weekend, evento gratuito que promete movimentar Campo Grande com passeio de motos, música ao vivo, gastronomia e ação social. A programação será realizada das 10h às 22h, no Norte Sul Plaza Shopping.

Antes da festa começar, os motociclistas se reúnem no Road House Old Sheep, no bairro Tiradentes, às 10h, para um passeio panorâmico pelas avenidas da cidade. O comboio segue até o shopping, onde o evento se concentra no Platô de Eventos, com entrada pela Rua Japão.

No local, o público encontrará exposição de motos, acessórios, produtos temáticos, food trucks, bebidas e shows de rock ao vivo, reunindo famílias, grupos de motociclistas e curiosos em um ambiente aberto e seguro.

Apesar da entrada franca, os organizadores pedem que cada participante leve 1 kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas à Escola Especial Colibri, instituição que atende crianças e jovens com deficiência, especialmente estudantes autistas e com mobilidade reduzida.

Com estrutura ampla e fácil acesso, o Norte Sul Plaza foi escolhido para receber o evento, que tem potencial para entrar de vez no calendário anual da cidade. A expectativa é atrair tanto quem vive o motociclismo no dia a dia quanto quem busca uma programação diferente para o fim de semana.

Serviço

Pantanal Moto Weekend
8 de novembro de 2025 (sábado)
10h às 22h
 Norte Sul Plaza – Entrada pela Rua Japão, ao lado da Riachuelo
Concentração do passeio: Road House Old Sheep – Rua Jacarepaguá, 8 – Tiradentes
 Entrada gratuita (sugere-se doação de 1 kg de alimento não perecível)
Doações destinadas à Escola Especial Colibri
 Instagram: @pantanalmotoweekend

