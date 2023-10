PANTANETA: Aquidauana recebe Léo Santana e Chiclete com Banana neste fim de semana

Estão chegando os dias que vão fazer de Aquidauana o palco de grandes atrações, como Léo Santana e Chiclete com Banana! Estamos falando da Pantaneta 2023, festival com mais de 20 anos de tradição e que traz para a Avenida o maior carnaval fora de época de Mato Grosso do Sul.

Em parceria com a Better Shows, NFM e Arena Show, o festival acontecerá em 2 dias de folia na nesta semana, nos dias 6 e 7 de outubro, e promete ser marcado por muita música de qualidade e diversão.

Confira os artistas confirmados no evento:

Dia 6 de outubro (sexta-feira):

Léo Santana

Matheus Kruz

Paolla

Dj Jackson Seballo.

Dia 7 de outubro (sábado):

Chiclete com Banana

Resenha Play

Koisabamba

Dj Jackson Seballo.

Assim, a Pantaneta se compromete em entregar um festival com momentos inesquecíveis em uma incrível estrutura, garantindo um evento de sucesso e com um público muito maior que do ano passado.

A entrada será gratuita na área pipoca, mas também serão oferecidos convites para o abadá e bangalô individuais para aqueles que desejam curtir os shows com mais conforto e exclusividade.

Para aqueles que já adquiram os ingressos, a retirada dos abadás terá início no dia 03 de outubro, nos seguintes locais:

Campo Grande

Conveniência Zero67 - R. Dr. Arthur Jorge, 1703 - Centro, das 16h às 21h30.

Aquidauana

Loja Casa Branca - R. 7 de Setembro, 708 - Centro, das 09h às 17h30.

Os interessados podem adquirir os ingressos pelo site oficial da Pantaneta. Ou nos postos de venda:

Aquidauana: Loja Casa Branca, Supermercado Seriema, Texas Burguer e Blue Lilly;

Miranda: Academia do Buda;

Sidrolândia: Espaço Country;

Jardim: Conveniência Badaró;

Bonito: Villa Rebuá;

Corumbá: Country Pub;

Ponta Porã: Conveniência Black Beer;

Dourados: Loja Anita Calçados Shopping Avenida Center e Gugu Lanches;

Campo Grande: Belga Beer, Zero67 e Anita Calçados da 14 de Julho.

Fique por dentro de todas as notícias e novidades sobre o evento pelas redes sociais da Pantaneta (@pantanetaoficial) e se prepare para fazer parte da história dessa festa tão renomada.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também