Para a alegria das crianças, Sesc Cultura terá "Arraial Infantil"

Para a felicidade da criançada, o Sesc Cultura irá realizar um arraial para os pequenos. Com direito a música caipira e desfile, a matinê está marcada para este sábado (10).

No Arraiá Infantil, a animação ficará por conta de Nano Elânio e Bandinha Caipira. Além de muita música, a festa também terá desfile com os trajes típicos.

Durante a festa, a família toda também poderá se divertir com brincadeiras cantadas. Gratuito, o evento irá começar às 16h no átrio do Sesc Cultura, localizado na Avenida Afonso Pena, 2270.

