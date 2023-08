Para todas as idades! 'Mostra Cerrado Abierto' acontece de 1 a 3 de setembro

Fazer arte em meio a natureza, sentar no chão, sentir o ar puro e se encantar com um espetáculo, se conectar com o meio ambiente por meio das artes, ser criança ou para voltar a ser! A 4ª edição da ´Mostra Cerrado Abierto´, da Arado Cultural, convida as crianças de ontem, de hoje e de amanhã, para espetáculos artísticos, atividades lúdicas (oficinas) e espaços brincantes. Tudo isso vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de setembro, no Parque das Nações Indígenas.

Com o tema ´Fazendo Arte com crianças, de ontem, de hoje e de amanhã´, a proposta do Cerrado Abierto é promover a fruição de espetáculos de diversas linguagens criados especialmente para as infâncias, proporcionando ações formativas para crianças. E, com isso, sensibilizar e conscientizar os tutores e a sociedade em geral sobre a relevância da arte e da cultura para o desenvolvimento sensível e cognitivo do público infantil. Fauna, flora, meio ambiente e povos originários estão entre os temas das ações.

A Mostra contará com várias oficinas para as crianças:

Sexta-feira (1º): a partir das 14 horas, acontece a oficina ´Interações cômica e musicais´, com Caísa Tibúrcio (DF), no Parque das Nações Indígenas (entrada Kadiwéu).

Sábado (02): serão duas oficinas - ´Contos Dançantes´, com Arborecer (MS/Espanha), às 9 horas, no Parque (entrada Kadiwéu) e, ´Encontros Coreopolíticos´, com Alexandre Américo (RN), às 14h30, no Marco.

Domingo (03): a partir das 9 horas, tem a oficina ´Interações cômica e musicais´, com Caísa Tibúrcio (DF), no Parque (entrada Kadiwéu) e, às 15h30, a oficina ´Uma viagem pelos rios brasileiros´, com o Grupo Deslimites (MS), também no Parque (entrada Kadiwéu). Somente para a oficina ´Encontros Coreopolíticos´, com Alexandre Américo, é necessário se inscrever por este link, para as outras oficinas é só ir ao local no dia e horário conforme a programação.

Serão diversas apresentações culturais, entre espetáculos, performances e contação de histórias. Haverá a performance participativa ´Para ser árvore´, com Arborecer (MS/Espanha), entre outras.

A programação será encerrada às 16h30 com o espetáculo ´Muximba, o coração sempre permanece criança´, com a Cia Giradança (RN), no Parque (na entrada Kadiwéu). Uma dança para crianças neurodivergentes, uma dança para todas as crianças, em Muximba, a companhia encanta o mundo outra vez ao devolver a arte ao chão, ao piso comum das relações entre coisas humanas e não-humanas dentro do universo da infância, para que possam ser-estar num mundo capaz de lhes admitir e dar sim ao que são.

Esta edição conta com o incentivo do FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais), da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo). E tem apoio cultural do SESC Fecomércio de MS.

Serviço

Mostra Cerrado Abierto - ´Fazendo Arte com crianças, de ontem, de hoje e de amanhã´;

Dias 1, 2 e 3 de setembro;

Parque das Nações Indígenas (ao lado do Marco);

As programações são totalmente gratuita. Aproveite!

Mais informações em no site e pelo Instagram.

