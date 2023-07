'Parada da Diversidade' terá show de Linn da Quebrada e Narcaso na Capital

No próximo sábado (22), a Parada LGBTQIAPN+ celebra 20 anos de resistência nas ruas de Campo Grande. O evento será realizado na Praça do Rádio Clube, com diversas atrações Sul-mato-grossenses e show nacional de Linn da Quebrada e da cantora três-lagoense Narcaso. A festa começa às 14h, com entrada gratuita.

Linn da Quebrada é atriz e cantora. Iniciou a carreira-artística como performer, e na adolescência também foi auxiliar de cabeleireira. Sua primeira música-autoral foi lançada em 2016, com o título Enviadescer, e logo após vieram outros singles de sucesso. Em 2022, participou do Big Brother Brasil 22, integrando o time Camarote.

Narcaso é uma mulher trans e cantora pop nascida em Três Lagoas e roda o país levando sua música e performance para os palcos. Sua carreira musical iniciou em 2016 e desde então ela tem lançado singles que estão disponíveis nas plataformas digitais.

A Parada é Organizada pela ATTMS (Associação de Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul), com apoio do Ponto Bar e a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, e pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Cidadania, Subsecretaria de Políticas Públicas para a População LGBTQIA+.

