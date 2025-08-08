Menu
Cultura

Parada Nerd Pocket agita Campo Grande até domingo com entrada gratuita

Evento retorna após três anos e oferece atividades de cultura pop sem cobrança de ingresso

08 agosto 2025 - 10h22Luiz Vinicius
Concurso de cosplay na Parada NerdConcurso de cosplay na Parada Nerd   ( BIA Foto Criativa)

A capital sul-mato-grossense já respira cultura pop. Começou nesta quarta-feira (6) o Parada Nerd Pocket, versão reduzida do maior evento geek de Mato Grosso do Sul, que retorna após um hiato de três anos. A programação, que segue até domingo (10), é gratuita graças ao financiamento da Política Nacional Aldir Blanc. As atividades acontecem das 17h às 22h, na Avenida Calógeras, entrada da Feira Central.

Voltado para todas as idades, o evento reúne atrações para fãs de animes, games, música e cosplay. Um dos destaques é a presença do dublador Lucas Almeida, voz de Eren Jaeger, protagonista de “Shingeki no Kyojin/Attack on Titan”. Vencedor do Crunchyroll Anime Awards de 2021, ele participa de um bate-papo com o público neste sábado (9), a partir das 19h.

O famoso concurso de cosplay do Estado volta ao palco no domingo (10), às 20h, com júri formado por Bellaincos (SP), Francisco Rafael e Naomi Inagaki. Antes da disputa, às 18h, os jurados conversam com o público sobre o universo cosplay. O campeão leva R$ 500, além de premiações em dinheiro para os três primeiros colocados.

Na parte musical, a cantora Georgia Anjo Azul se apresenta nesta sexta-feira (8), às 19h, em um pocket show com sucessos de animes. Para os gamers, haverá estações com “Smash Bros Ultimate”, “Street Fighter 6” e “Fatal Fury” durante todo o evento. Os três títulos também integram o campeonato Quebra Torto, com partidas às 18h30 de sexta a domingo e premiação em dinheiro para os vencedores.

