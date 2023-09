Parque do Peão receberá evento de gastronomia sul-mato-grossense

O gostinho do Mato Grosso do Sul tem lugar garantido no Parque do Peão, local que será palco da maior Etapa Nacional do CLC e Potro do Futuro, reunindo os principais campeões de diversos estados brasileiros. Nos dias 8 e 9 de setembro, quando a etapa receberá os atletas nacionais, vai estar aberto ao público o Espaço Delícias do MS. Organizado em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, o local reunirá o melhor da gastronomia e do artesanato, mostrando um pouco da culinária e do fazer artístico do nosso Estado. Tudo com entrada gratuita e música ao vivo.

André Machado e Vanessa Leite, proprietários da Dellato Artesanal, estão ansiosos para levar os sabores especiais da gelateria para a festa. “Nós participamos da Festa do Queijo que era um sonho para nós. Eu sempre via as postagens e este ano quando vi, fui atrás para participar e graças a Deus conheci o pessoal da Sidagro e consegui participar. Agora estamos juntos de novo e tenho certeza o CLC vai ser um sucesso”, afirmam.

Pela terceira vez em eventos parceiros da Sidagro, Jefferson Pereira Rodrigues, da Erva Mate Campão, agradece a oportunidade. “Participamos do Expogrande, do Interagro e agora com uma satisfação enorme vamos participar do Espaço Delícias do MS lá no CLC, vocês não têm noção da nossa felicidade. Conto com a presença de cada um de vocês nesta festa que vai ser monstra”, diz.

O Espaço Delícias do MS ficará em local coberto, com barracas diversas e palco com música para animar ainda mais a Etapa Nacional do CLC e do Potro do Futuro. De acordo com Abeldes Junior – Pitiço, diretor do CLC, será um espaço para receber as famílias, as diferentes gerações, com muita comida boa, artesanatos e música, do melhor jeito sul-mato-grossense. “O convite está feito e as porteiras estão abertas, todos são bem-vindos e a entrada é de graça!”, ressalta o diretor Pitiço.

“Essa mais uma iniciativa que a Prefeitura de Campo Grande apoia, por meio da Sidagro que irá movimentar toda uma cadeia produtiva, com hotéis, restaurantes, pessoas circulando e consumindo no comércio local. São duas semanas que iremos reunir as principais delegações, de diversos estados, movimentando a cultura, a economia, o esporte e o lazer de todo o Mato Grosso do Sul, sendo mais uma forma de fortalecer raízes da região”, diz o secretário da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

