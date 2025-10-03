Peça nacional, motociata e bênção para animais são destaques deste fim de semana

O primeiro fim de semana de outubro chegou recheado de opções culturais em Campo Grande, principalmente para aqueles que amam teatro, a peça "Três Mulheres Altas" é uma comédia com reflexão na passagem do tempo através de três gerações.Ainda tem bençãos de São Francisco de Assis para os animais e motociata no domingo. Confira a agenda completa abaixo:

SEXTA-FEIRA (3/10)

“Três Mulheres Altas” - A renomada peça de Edward Albee chega à cidade com uma montagem premiada, trazendo à tona uma comédia que explora as tensões entre gerações e a passagem do tempo. A partir das 20h - no Teatro Glauce Rocha – Com entrada a partir de R$ 25.

Capivas Cervejaria - Nesta sexta-feira a animação do bar fica por conta do DJ Leo Subtil e DJ Gikka com muito som eletrônico. A partir das 18h, com entrada free.

Blues Bar - Iron Maiden 50 Anos traz uma noite épica com os maiores sucessos do artista, em um show repleto de energia e emoção, com a banda StoneCrow na abertura. Horário: 20h - Com entrada a partir de R$ 30.

SÁBADO (4/10)

1ª Bienal Pantanal - O evento cultural começa com palestra de Luiz Antônio Simas sobre rituais tradicionais e o sincretismo religioso, abordando a riqueza da cultura local e regional. Horário: 14h - Local: Auditório Germano Barros de Souza - Entrada: Gratuita

Bênção dos Animais - Traga seu animalzinho de estimação para receber a bênção de São Francisco de Assis, em um momento de fé e carinho dedicado aos bichinhos. Horário: 9h às 11h - Local: Comunidade São Francisco de Assis – Rua Manoel da Nóbrega, 287, Vilas Boas - Entrada: Gratuita

“Três Mulheres Altas” - Reapresentação da comédia que mistura humor e reflexão sobre o tempo e as relações entre gerações. Horário: 20h - Local: Teatro Glauce Rocha – R. UFMS - Entrada a partir de R$ 25

Blues Bar - A banda Plebheus promete embalar a noite com grandes sucessos do rock brasileiro, incluindo Tim Maia, Pitty, Mamonas Assassinas e outros ícones. Horário: 20h - Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186 - Entrada: R$ 30

Capivas Cervejaria - O Baile Charme promete embalar a noite no Capivas ao som do DJ Murphy e DJ Sabha. Entrada free - a partir das 18h

DOMINGO (5/10)

Três Mulheres Altas (última apresentação) - Uma comédia sobre a passagem do tempo e os conflitos entre gerações, com uma montagem que já é um sucesso em todo o Brasil. Horário: 17h - Local: Teatro Glauce Rocha – R. UFMS

Capivas Cervejaria - Disco na Rua convida para ouvir uns clássicos, raridades e algumas descobertas do DJ colecionador de vinil, Julio Prodigy - a partir das 19h - entrada free.

Motociata EnergyDay – Vem aí o maior encontro de motos elétricas de MS! A Eletric Move convida para um rolê histórico - Ponto de Encontro: Av. Eduardo Elias Zahran, 2739 - Às 08h - Se você pilota moto elétrica, ciclomotor, bike elétrica ou autopropelido — esse movimento é seu também! Inscrições no Instagram da Eletric Move

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também