Pela quarta vez, Deixa Falar vence desfile de carnaval na Capital

Pela quarta vez, sendo o terceiro ano consecutivo, a escola de samba Deixa Falar venceu o desfile de carnaval em Campo Grande, o segundo lugar foi para a Vila Carvalho e terceiro a escola Igrejinha. O resultado foi divulgado ontem (22) na Praça do Rádio Clube.

A ganhadora levou a avenida o samba-enredo do Carnaval dos Carnavais, a escola da Vila Nasser, na região norte da capital sul-mato-grossensese se apresentou no segundo dia de folia na terça-feira (21).

Sem atender aos critérios técnicos da Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), a Unidos do Aero Rancho foi eliminada da disputa antes do início da contagem dos pontos, ficando apenas seis escolas na corrida.

A Deixa Falar ficou com o título somando 269,4 pontos, enquanto as tradicionais Vila Carvalho e Igrejinha - maior campeão do Carnaval campo-grandense - ficaram em segundo e terceiro, respectivamente, com 268,2 e 263,9 pontos.

Na quarta colocação ficou a Cinderela Tradição do José Abrão, com 262 pontos, seguida pela Os Catedráticos do Samba, com 261,7 pontos, e pela Unidos do Bairro Cruzeiro, que fechou a lista de escolas com 259,1 pontos conquistados.

