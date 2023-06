Penúltimo dia do 'Arraial do Santo Antônio' tem show de Maria Cecília & Rodolfo

Está chegando ao fim, mas ainda tem muita música boa e comidas típicas para apreciar no 21º Arraial do Santo Antônio de Campo Grande. Para animar a galera nesse friozinho, a dupla sertaneja Maria Cecília & Rodolfo subirá ao palco na núltima noite de apresentações musicais do evento, nesta segunda-feira (12), na Praça do Rádio. A festança inicia às 18h e a programação artística está marcada para às 18h30.

O Trio Violada também fará parte do encerramento, com um show de abertura. Com uma trajetória de 12 anos, o grupo traz em suas músicas uma mistura de vanera, arrocha, funk e música raiz.

Na terça-feira (13), a festa seguirá com a participação das 21 barracas de alimentos típicos e bebidas, como o famoso quentão, além de peças de artesanato. No Arraial, as barracas começam a funcionar às 16h e às 18h tem início a celebração religiosa.

A partir desse horário, ocorrem as apresentações das quadrilhas, sendo que às 21h as atrações principais sobem ao palco para animar o público com o show.

Quem ainda não garantiu um pedaço do bolo de Santo Antônio, pode aproveitar o arraial onde serão vendidos os potes. Neste ano, são 10 mil bolos de pote, com mil alianças espalhadas dentro.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também