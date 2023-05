Pint of Science Brasil 2023: Campo Grande recebe evento científico nesta semana

Começa hoje (22) e vai até quarta-feira (24), o Festival 'Pint of Science no Brasil 2023', dedicado à divulgação científica. Este ano, ele acontecerá em 123 cidades em todo o país, incluindo 20 capitais estaduais e o distrito federal, juntamente com outros 25 países, totalizando quase 400 cidades em todo o mundo. O evento contará com mais de 600 pesquisadores e especialistas, que discutirão tópicos relevantes de diversas áreas do conhecimento em ambientes descontraídos, como bares e restaurantes.

O 'Pint of Science Brasil' que tem como objetivo tornar a ciência mais acessível à população. Com isso, trará discussões sobre temas que vão desde a biologia, química, física e matemática, até questões contemporâneas como política, direito e tecnologia. A programação do evento foi elaborada para que todos possam desfrutar de uma noite agradável, aprendendo e debatendo assuntos relevantes para a sociedade.

Com o lema “Um Brinde à Ciência”, o festival busca estabelecer um diálogo aberto e informal entre os cientistas e o público em geral, proporcionando uma experiência única e divertida. Além disso, o evento visa inspirar jovens estudantes e promover o interesse pela ciência e tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento da educação científica no país.

Pint of Science em Campo Grande

Na Capital, o Festival acontecerá a partir das 19h, nos bares Capivas Cervejaria e Koch Bier.

Serão três dias de bate-papo descontraído sobre ciência, com pesquisadores renomados e muita cerveja gelada. Compondo o grupo de pesquisadores e especialistas que darão vida ao debate, estão: Alexandre de Matos (pesquisador e analista de Ibama); Mayara Zanella (pesquisadora UFMS); Rodrigo Miranda (psicólogo e doutor em educação); Maricelma Fialho (biomédica); Bruno Ferreira (arquiteto e urbanista); Thayssa Maluff (jornalista); Arthur (biólogo); Cicero Cena (professor UFMS); Vanessa Weber (sócia proprietária startup kerow); Heriberto Junior (curador do Bioparque Pantanal); Thiago Duque (professor UFMS).

Abordando diversas temas, como 'patrimônio e memória no estudo arquitetônico e histórico-cultural de 12 estações ferroviárias da Noroeste do Brasil (NOB)', 'comunicação e saúde', 'jornada acadêmica como mulher indígena', 'ciência para tudo', entre outros.

