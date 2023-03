Pinturas inspiradas no cotidiano Pantaneiro sÃ£o destaques do 'I PrÃªmio IpÃª'

Começou ontem (1º), e segue até o dia 15 de março, a primeira exposição de 2023 dos projetos contemplados no I Prêmio Ipê de Artes Visuais. O evento é uma realização da Prefeitura, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo). Nesta edição, serão apresentados dois artistas que retratam em detalhes o cotidiano Sul-mato-grossense em suas obras: Lúcio Larangeira e Maurício Saraiva.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, a exposição é uma forma de reconhecer o talento dos artistas e promover o acesso das artes visuais à população. “Realizar a exposição dos vencedores do Prêmio Ipê é importante não apenas para a valorização do artista, mas também para que o público visite e aprecie as obras, promovendo o lazer e a circulação da produção artística regional”, destacou.

O vernissage da exposição aconteceu nesta quarta-feira (1º), com participação de apreciadores das artes visuais. “Vim prestigiar dois artistas que eu gosto muito e que tem um trabalho muito especial. Parabenizo a Prefeitura e a Sectur pelo projeto. Nossa cidade necessita muito destes espaços para que a arte seja difundida”, afirmou Lúcia Montserrat, artista e professora.

A exposição dos artistas Lúcio Larangeira e Maurício Saraiva acontece de 01 a 15 de março, na Galeria de Vidro, dentro da Plataforma Cultural (Avenida Calógeras, 3015 – Centro). A entrada é gratuita.

Sobre as Obras

Lúcio Larangeira teve seu primeiro contato com o mundo das tintas e das artes através do trabalho em uma agência de comunicação visual. Criado na Aldeia Limão Verde, em Aquidauana, o artista trouxe de suas memórias a inspiração para suas obras. Seus quadros representam vilarejos, animais como tuiuiús e cavalos e festejos típicos da região.

Famoso por seus painéis coloridos, Maurício Saraiva começou a desenhar aos 10 anos, mas foi adulto que fez um curso de pintura em tela, percebeu que tinha talento e decidiu se profissionalizar. Desde então, o artista participou de diversas exposições individuais e coletivas. A temática da natureza é o ponto forte das obras de Maurício.

