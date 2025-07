Plataforma digital reúne acervo inédito sobre cultura e economia criativa de MS

Acadêmicos, pesquisadores, produtores culturais e empreendedores de Mato Grosso do Sul agora têm à disposição uma ferramenta inédita para acesso gratuito a conteúdos e registros sobre cultura e economia criativa.

Está no ar o ‘e-Criativo: Plataforma de Documentação e Memória’, iniciativa pioneira no Estado voltada à preservação da memória cultural e à disseminação de conhecimento sobre os principais setores da Economia Criativa sul-mato-grossense.

Idealizado pelo doutor e pós-doutorando em Administração Adriano Castro — referência nacional em pesquisas sobre políticas culturais e economia da cultura — o projeto foi desenvolvido com apoio da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura, do Governo Federal, da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura de MS e da Fundação de Cultura de MS.

Segundo o idealizador, o e-Criativo é fruto de mais de 13 anos de estudos e mapeamentos realizados no Estado.

“A plataforma constitui uma base de dados robusta, com levantamento e documentação de práticas, espaços e experiências de empreendedores criativos nas quatro grandes áreas da economia criativa: criações funcionais, mídias, artes e patrimônio”, explicou Adriano Castro.

Mais de 700 conteúdos disponíveis gratuitamente

Com design acessível e navegação intuitiva, a plataforma já reúne mais de 700 conteúdos — entre livros, artigos, catálogos, resumos, vídeos, palestras e trabalhos acadêmicos — organizados em categorias como ‘artigo’, ‘relatório’, ‘projeto’, ‘livro’, ‘TCC’, ‘multimídias’, entre outras.

Desde o lançamento, já foram registrados mais de 20 mil acessos e 10 mil downloads.

O objetivo da iniciativa é descentralizar e ampliar o acesso ao conhecimento sobre a cultura local, subsidiando estudos, projetos e políticas públicas voltadas ao setor.

