Por 6 dias, cinemas de Campo Grande terão ingressos a R$ 10; Saiba mais

Quem aí lembra da felicidade que foi a 'Semana do Cinema', em setembro do ano passado? A ação está de volta e o preço dos ingressos para assistir os filmes em cartaz também voltará a ser 10 reais entre os dias 9 e 14 de fevereiro. A promoção estará disponível em todo o Brasil, aqui na Capital, o Cinemark, UCI e Cinépolis estarão participando.

Para comprar ingressos, as vendas acontecerão nas bilheterias e no site de cada cinema. Caso opte pela compra na internet, algumas redes de cinema pedem que a opção "meia-entrada" seja escolhida. Mas vale destacar que na hora de entrar na sala, não será necessário apresentar comprovação do benefício mas isso só durante a semana da ação, viu?

De acordo com pesquisas da consultoria Comscore, a 1ª edição da 'Semana do Cinema' gerou um crescimento de 296% de público e 127% de renda. Ou seja, o propósito de promover a cultura e aumentar o fluxo pós-pandemia foi realizado com sucesso. A ação nacional é da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas.

Para aqueles que curtem comer um pipoquinha durante o filme, os preços dos combos de pipoca e refrigerante também estarão reduzidos nesse período. E aí, quem vai aproveitar bastante a 'Semana do Cinema' a partir desta quinta-feira (9), os próximos dias?

