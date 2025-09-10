Menu
Menu Busca quarta, 10 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Curta Raça Negra e ajude o natal de uma criança; entenda

Evento acontece na Expo Bosque no dia 23 de novembro, para adquirir desconto no ingresso, doe um brinquedo novo

10 setembro 2025 - 18h27Taynara Menezes
Raça Negra será atração principal do evento Raça Negra será atração principal do evento   (Divulgação/Instagram)

O Praça do Samba em Campo Grande, que acontecerá no dia 23 de novembro no Expo Bosque, traz como atração principal o show do Raça Negra. E neste ano, quem quiser curtir o evento com um desconto no ingresso pode participar da ação solidária Natal Solidário.

O ingresso VIP para a área exclusiva custa R$ 105,00, e para garantir esse valor, basta levar um brinquedo novo no dia do evento.

A doação será destinada à Instituição Semeando Pão e Aquecendo Vidas, que ajuda crianças em situação de vulnerabilidade social.

Além do Raça Negra, o evento contará com a participação de Daran Junior, Juci Ibanes, Grupo Vai Quem Quer, Nini Dy Castro e Sandro Bacelar.

Para Daran Junior, dividir a mesma programação com o Raça Negra é uma honra. “Para minha carreira será um divisor de águas. Preparei um repertório para todas as idades e tenho certeza de que o público vai dançar e se jogar ao som do meu samba”, afirma o sambista sul-mato-grossense.

Praça do Samba

O evento faz parte do mês da Consciência Negra, trazendo atrações e ícones do samba, além de artistas locais e sul-mato-grossenses para abrir o show da banda de Luiz Carlos e companhia.

A Praça do Samba celebra as raízes da música negra brasileira, ampliando o debate sobre igualdade racial e valorizando a cultura afro-brasileira por meio da arte, com ênfase na representatividade dos talentos locais.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação
Cultura
Editora de livros gospel e em braile marcará presença na 1ª Bienal do Livro do Pantanal
A exposição dá destaque ao protagonismo indígena
Cultura
"Artistas da Natureza" fica em exposição até 26 de setembro em Campo Grande
Cantor sul-mato-grossense abre show de Liniker em Campo Grande com projeto AfroAfetos
Cultura
Cantor sul-mato-grossense abre show de Liniker em Campo Grande com projeto AfroAfetos
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras abre inscrições para concurso de contos
Cultura
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras abre inscrições para concurso de contos
Inscrições para oficinas do Festival D'Água na Peneira estão abertas em Campo Grande
Cultura
Inscrições para oficinas do Festival D'Água na Peneira estão abertas em Campo Grande
Foto: Toho
Cultura
Abre nesta semana a pré-venda de ingressos para a Ghibli Fest no cinema da Capital
'Domingou'? Campo Grande tem pagode, teatro e festival de dança
Cultura
'Domingou'? Campo Grande tem pagode, teatro e festival de dança
Família Luzo
Cultura
Identidade sul-mato-grossense: Família leva tradição do laço comprido no sangue
1ª edição da festa foi um sucesso.
Cultura
Expogenética quer se tornar o "Barretão" de MS
Campo Grande recebe Liniker em edição de setembro do MS ao Vivo
Cultura
Campo Grande recebe Liniker em edição de setembro do MS ao Vivo

Mais Lidas

O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Professora de CEINF é investigada por suspeita de estuprar menina de 4 anos em Campo Grande
Bolsonaro
Política
AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe