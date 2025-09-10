Curta Raça Negra e ajude o natal de uma criança; entenda

O Praça do Samba em Campo Grande, que acontecerá no dia 23 de novembro no Expo Bosque, traz como atração principal o show do Raça Negra. E neste ano, quem quiser curtir o evento com um desconto no ingresso pode participar da ação solidária Natal Solidário.
O ingresso VIP para a área exclusiva custa R$ 105,00, e para garantir esse valor, basta levar um brinquedo novo no dia do evento.
A doação será destinada à Instituição Semeando Pão e Aquecendo Vidas, que ajuda crianças em situação de vulnerabilidade social.
Além do Raça Negra, o evento contará com a participação de Daran Junior, Juci Ibanes, Grupo Vai Quem Quer, Nini Dy Castro e Sandro Bacelar.
Para Daran Junior, dividir a mesma programação com o Raça Negra é uma honra. “Para minha carreira será um divisor de águas. Preparei um repertório para todas as idades e tenho certeza de que o público vai dançar e se jogar ao som do meu samba”, afirma o sambista sul-mato-grossense.
Praça do Samba
O evento faz parte do mês da Consciência Negra, trazendo atrações e ícones do samba, além de artistas locais e sul-mato-grossenses para abrir o show da banda de Luiz Carlos e companhia.
A Praça do Samba celebra as raízes da música negra brasileira, ampliando o debate sobre igualdade racial e valorizando a cultura afro-brasileira por meio da arte, com ênfase na representatividade dos talentos locais.