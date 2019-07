Prefeitura lança o “julho das pretas” neste sábado

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos e da Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial, lançou na tarde deste sábado (13), a campanha “Julho das Pretas” como forma de dar visibilidade às mulheres negras, bem como levantar um diálogo e reflexão sobre as desigualdades que dão invisibilidade às mulheres negras e aumentam a discriminação.

A campanha municipal Julho das Pretas, tem por objetivo colocar em evidência o debate sobre as políticas públicas de enfrentamento ao racismo, aos preconceitos e a todas as formas de violação de direitos, reafirmando o protagonismo e a participação das mulheres negras nos espaços políticos.

Esta ação é em alusão ao dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Afro Latina-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Tereza de Benguela, uma líder quilombola que com sua força e coragem liderou toda a comunidade do quilombo Guariperê na defesa de sua população contra as opressões e racismo.

A Campanha Julho das Pretas está em consonância com a Lei Estadual nº 5.254/2018 que criou o “Dia Estadual das Mulheres Negras”, em Campo Grande serão realizadas diversas ações durante o mês de Julho como Rodas de conversa, palestras e oficinas.

O Julho das Pretas reafirma a importância da luta antirracista e antissexista na garantia dos direitos e do protagonismo das mulheres negras sul-mato-grossenses contra o racismo e a violência, pelo bem viver da população negra.

