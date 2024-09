Primavera dos Museus: exposição no MIS apresenta arte de alunos com deficiência

O MIS (Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul), em parceria com a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Campo Grande, abre nesta segunda-feira (23), às 17h30, a exposição "Artistas com Deficiência que Fazem e Fluem Arte". A mostra exibe trabalhos de alunos do Cedeg-Apae (Centro de Educação Especial Girassol), com cerca de 10 obras que expressam o desenvolvimento artístico dos participantes.

A mostra integra a programação da 18ª Primavera dos Museus, cujo tema é “Museus, Acessibilidade e Inclusão”, organizada pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus). A iniciativa conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da FCMS (Fundação de Cultura).

A exposição visa promover a expressão criativa e o desenvolvimento artístico das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, incentivando-as a recriar cenas do cotidiano e elementos da natureza com base em suas vivências. As obras revelam um colorido vibrante, abordando temas como releituras, criações próprias e exercícios artísticos, refletindo a cultura sul-mato-grossense, a diversidade étnica e a beleza do Pantanal.

Júlio Cesar Sotana, coordenador das atividades complementares do Cedeg-Apae, destaca que as telas são fruto do trabalho dos alunos sob a orientação da professora Maria Silvana Pereira, que auxilia no processo criativo.

"Os temas variam de acordo com a escolha individual de cada aluno, e vão desde cenas cotidianas até representações de animais do Pantanal, que são muito apreciados por eles. A arte é fundamental para o desenvolvimento da coordenação motora, estimula a imaginação e a observação, além de abrir espaço para que esses artistas mostrem todo o seu talento", comenta Sotana.

A exposição "Artistas com Deficiência que Fazem e Fluem Arte" ficará aberta ao público no MIS até 9 de outubro.

Serviço

Abertura da exposição "Artistas com Deficiência que Fazem e Fluem Arte"

Data: segunda-feira, 23 de setembro

Horário: 17h30

Local: Museu da Imagem e do Som de MS, no Memorial da Cultura "Apolônio de Carvalho" - Av. Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar - Centro - Campo Grande

Entrada: gratuita.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também