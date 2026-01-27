Primeira edição da 'Feirinha da Casa Hub' reúne cultura local e gastronomia na Capital

Campo Grande recebe, nesta sexta-feira (30), a primeira edição da Feirinha da Casa Hub, um evento que nasce com a proposta de valorizar a cultura local. Idealizada pela HUB Incorporações, a feira acontece na Casa HUB, das 17h às 22h, com entrada gratuita e programação pensada para toda a família.

Com a participação de pelo menos 20 comerciantes, música ao vivo, espaço kids e uma curadoria que une tradição e inovação, a Feirinha da Casa Hub se apresenta como uma experiência completa de lazer e convivência. O evento também se destaca por ocupar uma região estratégica da cidade — os altos da Avenida Afonso Pena — que, apesar de ser um dos principais cartões-postais de Campo Grande, ainda não conta com feira livre em seu entorno.

Atualmente, Campo Grande possui 63 feiras livres, distribuídas por todas as regiões da cidade, segundo levantamento do Sisgra (Sistema Municipal de Indicadores de Campo Grande). Entre elas está a Feira Central, a mais tradicional, com funcionamento estimado desde o início da década de 1920, reforçando o quanto esse tipo de evento faz parte da identidade cultural da Capital Morena.

A ideia da Feirinha da Casa Hub surgiu a partir da percepção dos sócios proprietários Jordano Prado e Pedro Naciff sobre a forte relação dos moradores com esse formato de evento. Para Pedro, o público encontrará muito mais do que compras e gastronomia.

“Os visitantes viverão uma experiência completa, com o melhor da gastronomia, cultura, espaço kids e ainda a possibilidade de visitar o espaço dos decorados do empreendimento Bueno Parque dos Poderes, lançamento da Hub Incorporações no Jardim Veraneio. Tudo está sendo preparado com muito carinho, aliando tradição e modernidade”, explica.

A programação gastronômica promete agradar todos os paladares, com opções como sobá, espetinho, quitutes da fazenda, cookies, panquecas, tortas, cones recheados, manga temperada, pastel, massas artesanais, algodão doce, burgers e cerveja artesanal. Além da gastronomia, o público também encontrará velas aromáticas, makes, acessórios e até um sebo itinerante.

A trilha sonora do evento fica por conta de Paulo Prado e Luiz Acosta, que levam ao palco um repertório recheado de sucessos nacionais e internacionais, garantindo um clima leve e acolhedor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também