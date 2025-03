Primeiro Clube de Leitura da Academia de Letras de MS irÃ¡ abordar o poeta Leminski

Paulo Leminski será o primeiro autor a ser tema do projeto 'Leituras e Conversas' da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. O Clube de Leitura terá início nesta quinta-feira (13), e será realizado com entrada franca no auditório da instituição, às 19h30.

O público amante da literatura terá um novo programa todos os meses, de março até novembro, para se aproximar de um grande escritor da literatura regional, brasileira ou estrangeira. O projeto é coordenado na Academia pelas imortais Lenilde Ramos, Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco.

Neste evento haverá a participação do professor e escrtor Daniel Abrão, estudioso de Leminski, que é mestre e doutor em Teoria da Literatura pela UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto, e professor da UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. A primeira ediçãol do Leituras e Conversas na ASL, segundo o presidente da Academia, Henrique de Medeiros, marca um novo ciclo de atividades incentivando, cada vez mais, a discussão literária em nosso Estado, desta vez dentro de uma proposta de espaço para os interessados em “clubes, reuniões de leitura”.

PAULO LEMINSKI

Para a acadêmica Maria Adélia Menegazzo, professores, estudantes e o público identificado com a leitura terão um encontro com a literatura de um escritor que foi icônico na escrita brasileira contemporânea, tendo deixado uma marca com obra multifacetada: Paulo Leminski Filho - poeta, escritor, tradutor e publicitário brasileiro.

O estilo de Leminski é marcado pelo experimentalismo e pela influência do movimento concretista, com uma poesia é caracterizada pelo uso de trocadilhos, jogos de palavras e uma linguagem coloquial, que aproxima o leitor da sua obra. Leminski tinha uma habilidade única de conciliar profundidade e leveza, criando poemas que são, ao mesmo tempo, filosóficos e acessíveis.

A obra literária de Leminski é vasta e diversa, incluindo poesia, prosa, ensaios e traduções. Sua vida foi marcada por intensa produção artística e por uma personalidade inquieta. Participou de movimentos culturais importantes, sempre mantendo uma postura crítica e inovadora. Seu nome permanece como um símbolo de criatividade.

Serviço

Leituras e Conversas na ASL - poeta Paulo Leminski;

Quinta-feira (13);

A partir das 19h30;

Auditório da ASL, localizado na Rua 14 de Julho, 4653 - Altos do São Francisco;

Entrada franca, evento presencial, traje esporte.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também