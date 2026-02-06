Primeiro dia de 'Festival Cachoeirão 40 Graus' é cancelado devido a vendaval em Terenos

O primeiro dia do 'Festival Cachoeirão 40 Graus', que aconteceria nesta sexta-feira, dia 6, em Terenos, foi cancelado devido a um vendaval que atingiu a região.

Segundo apurado pela reportagem, a decisão é para garantir a segurança da população e dos participantes.

Nesta sexta, os shows Jakeline Sanfoneira e da banda Filhos de Campo Grande foram transferidos para o sábado, dia 7, quando as atividades e shows começam a partir das 14h, conforme Eliane Nobre, secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

Ainda durante o sábado, estão previstos as atrações de DJ Pit, do grupo Pegada de Macaco, da dupla Rick e Nando e, no encerramento, de Alex & Yvan.

O Festival Cachoeirão 40 Graus é promovido pela Prefeitura de Terenos e integra ações voltadas ao fortalecimento do turismo e da economia local.



