Cultura

Primeiro dia de 'Festival Cachoeirão 40 Graus' é cancelado devido a vendaval em Terenos

Decisão é para garantir a segurança da população e dos participantes

06 fevereiro 2026 - 21h37Luiz Vinicius     atualizado em 06/02/2026 às 21h52
Festival Cachoeirão 40 GrausFestival Cachoeirão 40 Graus   (Divulgação/Prefeitura de Terenos)

O primeiro dia do 'Festival Cachoeirão 40 Graus', que aconteceria nesta sexta-feira, dia 6, em Terenos, foi cancelado devido a um vendaval que atingiu a região.

Segundo apurado pela reportagem, a decisão é para garantir a segurança da população e dos participantes.

Nesta sexta, os shows Jakeline Sanfoneira e da banda Filhos de Campo Grande foram transferidos para o sábado, dia 7, quando as atividades e shows começam a partir das 14h, conforme Eliane Nobre, secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

Ainda durante o sábado, estão previstos as atrações de DJ Pit, do grupo Pegada de Macaco, da dupla Rick e Nando e, no encerramento, de Alex & Yvan.

O Festival Cachoeirão 40 Graus é promovido pela Prefeitura de Terenos e integra ações voltadas ao fortalecimento do turismo e da economia local.
 

