Financial Lançamento
Cultura

Primeiro fim de semana de 2026 tem hip hop, rock, festas e feiras culturais na Capital

Programação começa nesta sexta-feira e segue até domingo com atrações gratuitas e pagas espalhadas pela cidade

02 janeiro 2026 - 15h10Taynara Menezes
Feira Ziriguidum Feira Ziriguidum   (Foto: Redes sociais )

O primeiro fim de semana de 2026 começa tímido, com poucos eventos na cidade. No sábado, a Capital recebe festas, feiras culturais e rock. Já o domingo fecha o fim de semana com feira criativa e pagode para curtir sem pressa. A agenda reúne os principais destaques para quem deseja se divertir.

Sexta-feira

DJ Shaba + DJ Julio Prodigy - A cultura hip hop movimenta a noite com discotecagem e encontro da cena urbana.

Local: Capivas Cervejaria

Horário: 19h

Entrada: gratuita

Uma Noite ao Rock Nacional - O Blues Bar recebe a banda Plebheus em um show com clássicos do rock brasileiro.

Local: Blues Bar

Horário: 20h

Entrada: R$ 30

Baile do Gu – Sequência do Verão 2.0 - O Ponto Bar entra no clima de verão com festa animada, pista quente e música para abrir o ano.

Local: Ponto Bar

Horário: 20h

Entrada: R$ 5

Sábado

Rock Nacional no Irlandês - Clássicos do rock nacional tomam conta do pub com apresentações de Léo Maciel, Farrapos e Trapos e Bortoti.

Local: Irlandês Pub – Chácara Cachoeira

Horário: 18h

Entrada: gratuita

Festa do Pop ao Rock - O Blues Bar traz uma viagem musical dos anos 60 aos 2000 com as bandas Prepotentes e Cover Up.

Local: Blues Bar

Horário: a partir das 20h

Entrada: R$ 30

Feira Cultural Coopharádio - Edição de férias com foco nas crianças, com brincadeiras e atividades culturais para toda a família.

Local: Praça V – Coopharádio

Horário: 17h às 22h

Entrada: gratuita

Feira Ziriguidum - Primeira feira do ano com mais de 180 expositores, economia solidária e pôr do sol tradicional.

Local: Praça do Preto Velho

Horário: 16h às 22h

Entrada: gratuita

Moroder – Sounds of the Future - A noite eletrônica promete pista cheia com DJs Rcruzk, Lu.i e Joca Joaquim, misturando disco e eletrônico.

Local: Capivas Cervejaria

Horário: 19h

Entrada: gratuita

Domingo

Feira Borogodó - Primeira edição de 2026 reúne mais de 300 expositores com artesanato, gastronomia, moda autoral e atrações culturais.

Local: Praça do Bairro Coophafé

Horário: 9h às 15h

Entrada: gratuita

Pontokê - Para quem gosta de cantar, o Ponto Bar abre a noite com karaokê comandado por Bruandra Guel.

Local: Ponto Bar

Horário: 21h

Entrada: gratuita

