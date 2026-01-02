Primeiro fim de semana de 2026 tem hip hop, rock, festas e feiras culturais na Capital

O primeiro fim de semana de 2026 começa tímido, com poucos eventos na cidade. No sábado, a Capital recebe festas, feiras culturais e rock. Já o domingo fecha o fim de semana com feira criativa e pagode para curtir sem pressa. A agenda reúne os principais destaques para quem deseja se divertir.
Sexta-feira
DJ Shaba + DJ Julio Prodigy - A cultura hip hop movimenta a noite com discotecagem e encontro da cena urbana.
Local: Capivas Cervejaria
Horário: 19h
Entrada: gratuita
Uma Noite ao Rock Nacional - O Blues Bar recebe a banda Plebheus em um show com clássicos do rock brasileiro.
Local: Blues Bar
Horário: 20h
Entrada: R$ 30
Baile do Gu – Sequência do Verão 2.0 - O Ponto Bar entra no clima de verão com festa animada, pista quente e música para abrir o ano.
Local: Ponto Bar
Horário: 20h
Entrada: R$ 5
Sábado
Rock Nacional no Irlandês - Clássicos do rock nacional tomam conta do pub com apresentações de Léo Maciel, Farrapos e Trapos e Bortoti.
Local: Irlandês Pub – Chácara Cachoeira
Horário: 18h
Entrada: gratuita
Festa do Pop ao Rock - O Blues Bar traz uma viagem musical dos anos 60 aos 2000 com as bandas Prepotentes e Cover Up.
Local: Blues Bar
Horário: a partir das 20h
Entrada: R$ 30
Feira Cultural Coopharádio - Edição de férias com foco nas crianças, com brincadeiras e atividades culturais para toda a família.
Local: Praça V – Coopharádio
Horário: 17h às 22h
Entrada: gratuita
Feira Ziriguidum - Primeira feira do ano com mais de 180 expositores, economia solidária e pôr do sol tradicional.
Local: Praça do Preto Velho
Horário: 16h às 22h
Entrada: gratuita
Moroder – Sounds of the Future - A noite eletrônica promete pista cheia com DJs Rcruzk, Lu.i e Joca Joaquim, misturando disco e eletrônico.
Local: Capivas Cervejaria
Horário: 19h
Entrada: gratuita
Domingo
Feira Borogodó - Primeira edição de 2026 reúne mais de 300 expositores com artesanato, gastronomia, moda autoral e atrações culturais.
Local: Praça do Bairro Coophafé
Horário: 9h às 15h
Entrada: gratuita
Pontokê - Para quem gosta de cantar, o Ponto Bar abre a noite com karaokê comandado por Bruandra Guel.
Local: Ponto Bar
Horário: 21h
Entrada: gratuitaReportar Erro