Procurando diversão nas férias? Shopping reúne opções de lazer para toda a família; confira

Para quem está aproveitando as férias em Campo Grande sem sair da cidade, o Shopping Bosque dos Ipês aparece como uma opção de lazer com diferentes alternativas para toda a família. A campanha “Férias é no Bosque” reúne atrações voltadas para crianças, adolescentes e adultos, com atividades em vários horários do dia.

Entre as opções disponíveis, estão boliche na Playgames, Casa da Tia Paula, Diversões Toys, Mini Cars, Play Games, Trenzinho, UCI Cinemas, Vila Trampolim e Vitinho Park, parque de diversões instalado no estacionamento. A partir do dia 10 de janeiro, o shopping também recebe o Museu do Videogame Itinerante, com exposição gratuita e interativa.

Além das atrações, o Bosque dos Ipês oferece algumas facilidades ao público, como estacionamento gratuito para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs), mediante validação presencial.

O local ainda oferece gratuidade do estacionamento no horário de almoço, de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h (exceto feriados), para quem consumir a partir de R$ 25 em restaurantes do shopping.

