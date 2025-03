O Grupo Casa - Coletivo de Artistas começa a nova temporada do Casa Cult Cine Mulheres nesta sexta-feira (21), às 19h, na sede da companhia localizada no bairro Amambai, em Campo Grande. Em homenagem ao mês das mulheres, esta edição especial reunirá produções audiovisuais de mulheres indígenas, promovendo um espaço de debate sobre o cinema e seus desafios.

O evento contará com a exibição dos curtas-metragens “Goela Abaixo” e “A Voz de Guadakan”.

"Goela Abaixo", dirigido por Anaquiri – Mirna Kambeba, explora de forma divertida as transformações sociais e políticas que afetam as famílias brasileiras, trazendo à tona reflexões sobre gênero e polarização política. O curta se destaca pela diversidade em sua equipe e pelo elenco majoritariamente composto por pessoas indígenas.

Já "A Voz de Guadakan" é um ensaio documental que revela o universo criativo da primeira escritora indígena de Mato Grosso do Sul, Gleycielli Guató. Às margens do Rio Taquari, Gleycielli evoca com sua mãe, Maria Agripina, a história da família expulsa do Pantanal e a luta delas para manter viva a memória milenar da Nação Guató.

Após as exibições, haverá um bate-papo sobre cinema e os desafios da criação à distribuição. "Nosso Casa Cult é um encontro filosófico sobre o mercado da arte, queremos ampliar os caminhos possíveis para o fazer artístico. Por isso essa partilha se faz potente, para pensarmos como o cinema pode e deve atravessar todas as fronteiras", disse a diretora do Grupo Casa, Ligia Tristão Prieto.

A entrada é gratuita, mas é preciso adquirir os ingressos pelo Sympla. O Grupo Casa está localizado na Rua Visconde de Taunay, 306, bairro Amambai.

Serviço

Exibição dos curtas-metragens “Goela Abaixo” e “A Voz de Guadakan”;

Sexta-feira (21);

Às 19h;

Rua Visconde de Taunay, 306, bairro Amambai.

