Projeto beneficente realizará "Bazar do Bem" com produtos exclusivos

O projeto que ajuda moradores no bairro Nova Lima realizará um “Bazar do Bem” no dia 12 de abril das 10h às 20h em Campo Grande. O bazar tem como objetivo arrecadar valores para o projeto “Casa da Amália”.



O bazar acontecerá na rua Manoel Inácio de Souza, 48. Serão vendidos peças que foram confeccionadas durante oficina de costura pelas moradoras do bairro.

As integrantes do projeto são todas voluntárias. Elas confeccionaram toalhas, guardanapos, porta guardanapos, redes, jogos americanos, porta vinhos e outros. Todos estes produtos estarão a disposição da população que desejar ajudar o projeto.



Todas as atividades realizadas no Casa da Amália ajudam a arrecadar recursos em benefício da comunidade.

