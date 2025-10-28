Projeto celebra a criação artística e preserva a memória da dança sul-mato-grossense

De quarta (29) a sexta-feira (31), o Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande, recebe a programação gratuita do Plataforme-se, com apresentações de solos de dança e o lançamento da revista TORÓ, publicação voltada à pesquisa e memória da dança sul-mato-grossense.

Primeira residência artística do Plataforme-se no estado, o TORÓ promoveu a criação de obras inéditas de dança a partir de um processo de dois meses com oito artistas e estudantes de MS, sob orientação dos mentores Janaína Lobo (PI) e Neemias Santana (BA).

Nesta semana, parte dos trabalhos desenvolvidos será reapresentada no palco. Na quarta (29), às 19h, o público confere os solos Matéria, de Társila Bonelli, e Bacu, de Daniel Andrade. Na quinta (30), é a vez de Frenesi, de Eduarda Zubieta, e Meio de Escape, de Ariel Lukas.

Na sexta (31), também às 19h, acontece o lançamento da revista TORÓ, que reúne registros e reflexões sobre os processos criativos da residência. A publicação será distribuída gratuitamente em bibliotecas e universidades, e contará ainda com versões online em PDF e em áudio, para acessibilidade.

Segundo o coordenador do projeto, Ralfer Campagna, a revista busca preservar a memória da dança em Mato Grosso do Sul e estimular a análise crítica sobre os processos de criação. O lançamento inclui leitura pública e bate-papo com a professora doutora Aline Serzedello Vilaça, a pesquisadora Kiunna Rodrigues e o escritor Febraro de Oliveira.

Todas as atividades contam com tradução em Libras e bate-papo com os artistas após as apresentações. A entrada é gratuita, com reservas pelo Sympla. Mais informações estão disponíveis no Instagram do Plataforme-se.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também