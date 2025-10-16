Menu
Cultura

Projeto "Coisa Corpo Matéria" reúne artistas das cinco regiões do país em Campo Grande

Mostra Cerrado Abierto acontece de 19 de outubro a 7 de novembro na Plataforma Cultural

16 outubro 2025 - 17h54Carla Andréa

Campo Grande será palco de um dos encontros mais expressivos da arte contemporânea brasileira: o projeto “Coisa Corpo Matéria”, contemplado com a Bolsa Funarte de Artes Visuais Marcantonio Vilaça.

O projeto integra a programação da 5ª edição da Mostra Cerrado Abierto de Danças Contemporâneas. A mostra ocorre de 19 de outubro a 7 de novembro, com entrada gratuita na Plataforma Cultural.

Realizado pela Selvática Ações Artísticas, o projeto é o recorte curatorial da quarta edição do CORPOMEIOLÍNGUA, e propõe uma reflexão sobre o corpo expandido, o hibridismo das linguagens artísticas e os vestígios deixados pela criação em movimento.

A iniciativa faz parte do programa Funarte Rede das Artes – Programa de Difusão Nacional, em parceria com a Arado Cultural, responsável pela realização da Cerrado Abierto.

A programação abre no dia 19 de outubro, às 19h, com festa de abertura comandada pela DJ Carla Ferraz (RJ) e o desfile performático “Errar.Efeito”, com Gabriela Mancine e Luan Figueiró (MS).

De 20 a 23 de outubro, acontecem as performances e ativações com artistas de todas as regiões do país, entre eles: Ana Reis (GO/RJ), Carla Ferraz (RJ), Francisco Mallmann (PR), Gabriel Machado (PR/RJ), iahra (RJ), Miro Spinelli (PR), Princesa Ricardo Marinelli (PR), Rafa Bqueer (PA/RJ), Ricardo Nolasco (PR/RJ) e Tiyê Macau (MA/CE/SP).

As performances darão origem a uma exposição coletiva, aberta até 7 de novembro, com obras que refletem o corpo como matéria e processo.

Além disso, o evento conta com atividades formativas, como a mesa de debates “Coisa corpo matéria: corpo expandido, presença, ativação”, no dia 22, às 9h, na Hámor Livraria; a mini residência “Práticas performativas em bando”, de 24 a 26, voltada a jovens artistas; e a oficina “Conviver com”, voltada a adolescentes, de 27 a 29 de outubro.

Reconhecida como a principal mostra de dança contemporânea de Mato Grosso do Sul, a Cerrado Abierto é realizada desde 2016 e tem o apoio do Iberescena, da Funarte, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

A segunda etapa da mostra está programada para acontecer entre 13 e 16 de novembro, com nova programação e artistas convidados.

Mais informações estão disponíveis no site ou pelo Instagram.

