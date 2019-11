Projeto EmCena Brasil ocorre neste fim de semana na Capital

A caravana do Projeto EmCena Brasil chega a Campo Grande nos dias 9 e 10 de novembro, na Praça do Rádio Clube, uma série de atrações culturais gratuitas, das 15h às 20h. A Praça do Rádio Clube está localizada na Avenida Afonso Pena esquina com a Rua Pedro Celestino, Centro.

Realizado pela Companhia AbaréTeatro, por meio da Lei de Incentivo - Lei Rouanet, com apoio da Prefeitura de Campo Grande e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o Projeto EmCena Brasil já atingiu um público de mais de 1,5 milhão de pessoas nos 11 anos em que está em cartaz, levando arte, cultura e entretenimento gratuito para toda a família, em cerca de 500 cidades brasileiras já visitadas.

A caravana oferece apresentações de espetáculos teatrais para crianças e adultos, oficinas, contação de histórias, além de números circenses e sessão de cinema. O evento possui uma estrutura moderna, que inclui som, iluminação, tela de cinema e uma grande tenda com acomodações para 400 espectadores.

As atividades envolvem cerca de 30 artistas e técnicos que exibem suas habilidades, garantindo um ótimo dia de lazer para toda a família. A participação é gratuita.

Confira a programação completa:

Sábado:

15h – Teatro para crianças – O Reino Bruxólico da Bruxa Serafina Chinfrim

16h – Atividades Recreativas – Oficina de Dobradura

17h – Contação de histórias – A mala estampada

19h – Sessão de Cinema

20h – Espetáculo de Circo – Circo de Dois

Domingo:

15h – Teatro para crianças – Dom Quixote – O Cavaleiro das Mil Páginas

16h – Atividades Recreativas – Oficina Pintando o Sete

17h – Teatro de Mamulengos - A Folia no Terreiro do Seu Mané Pacarú

19h – Convidado Local

20h – Teatro para Adultos – Ariano – O Cavaleiro Sertanejo

