Projeto irá convocar 17 mulheres para expressar arte em muros públicos na Capital

O projeto cultural “Agenda 2030: ODS nos Muros” irá selecionar 17 mulheres nascidas em Mato Grosso do Sul, para expressar sua arte em muros públicos de Campo Grande. O objetivo é que essas artistas visuais se inspirem nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Criada pela Fuá Produções, a iniciativa quer despertar a consciência das comunidades escolares e da sociedade em geral, para a importância dos objetivos que buscam um futuro sustentável.

Através de um chamamento, previsto para sair nesta quarta-feira (7), as artistas selecionadas irão se debruçar para transformar a paisagem de escolas da Capital. Assim, durante a criação dos espaços, haverá uma interação entre as artistas e os alunos.

Conhecidos como ODS, os objetivos de desenvolvimento sustentável são uma série de metas globais controladas pela ONU para serem alcançadas até 2030. Eles envolvem uma ampla gama de áreas para o desenvolvimento sustentável, incluindo erradicação da pobreza, igualdade de gênero, acesso à educação de qualidade, combate às mudanças climáticas, entre outros temas essenciais para o bem-estar e a manutenção da vida no planeta.

Conforme os organizadores do projeto, cada mural será uma obra de arte única. E, além de impulsionar as discussões sobre os ODS, também haverá um fomento para a força de trabalho feminino sul-mato-grossense no ramo artístico.

O projeto prevê ainda a criação de um mapa de galeria a céu aberto, com a localização de todos os muros pintados. A ideia é que o circuito sirva para passeios urbanos na Capital.

Envolvendo os 17 muros, 14 são de escolas estaduais, enquanto os outros 3 ainda serão escolhidos em parceria com a Fundação de Cultura do Estado. O foco é que todas as 7 regiões de Campo Grande sejam atendidas.

A realização do projeto é fruto da parceria da Fuá Produções com a Mucha Tintas e Bernardo Bravo Produções, ambas produtoras culturais do estado vizinho, Paraná. Além disso, o projeto conta com financiamento do Fundo de Investimentos Culturais, da Fundação de Cultura de MS e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania.

Sobre a escolha das artistas, a chamada pública ficará aberta entre 7 e 27 de junho, em site ainda a ser divulgado pela Fuá Produções. Acompanhe!

