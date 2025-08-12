Projeto leva espetáculo e oficina gratuitos a Campo Grande nesta sexta

Nesta sexta-feira (15), Campo Grande recebe o projeto Desenho do Tempo – Danças para mais de 60, idealizado pelos bailarinos Renata Leoni e Marcos Mattos.

A programação, gratuita, inclui a oficina Tempos de Dança e a apresentação do espetáculo Desenho do Tempo, seguidos de bate-papo com o público.

Às 14h, no Sesc Camilo Boni (sala TSPI 60+), a bailarina e pesquisadora Soraya Portela ministra a oficina voltada a pessoas com mais de 60 anos. Sem necessidade de inscrição prévia, a atividade busca explorar a memória, identidade e corporeidade como inspiração para o movimento.

Às 19h, na Casa de Cultura, Renata e Marcos sobem ao palco com o espetáculo Desenho do Tempo, que terá audiodescrição, intérprete de Libras e espaço acessível para pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida.

O trabalho, dirigido e coreografado por Esther Weitzman, surgiu do desejo dos artistas de celebrar uma amizade de mais de dez anos e a colaboração em múltiplos projetos.

“É fruto de muito afeto e conexão entre seres que formam uma parceria especial, nos ensinando que respeito e cuidado nos fazem melhores até o fim de nossas vidas”, afirma Weitzman.

