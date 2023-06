Projeto realiza oficina de acrobacia com artista circense Rodrigo Mallet

O projeto está sendo realizado com o incentivo do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC), da Fundação de Cultura de MS (FCMS), do Governo do Estado de MS. Com o projeto ´Circo.Lação´ a Cia Pisando Alto realiza gratuitamente de 05 até 11 de junho, das 14h às 18 horas, uma oficina de acrobacia com o renomado artista circense Rodrigo Mallet.

"O projeto engloba formação circense e circulação híbrida, pois além de apresentações presenciais, também exibiremos nosso espetáculo no Youtube, com recursos de audiodescrição e libras. Nosso objetivo é levar as artes circenses para Campo Grande, Dourados e Corumbá, por meio de oficina de acrobacia para artistas da área, apresentações do espetáculo circense de rua ´Gran Finale´, oficinas circenses para alunos de escolas públicas e intercâmbios com grupos de circo e teatro", conta Fran Corona, artista e produtora da Cia Pisando Alto.

Rodrigo Mallet é reconhecido nacionalmente no cenário artístico do circo. Foi coordenador e professor do Curso Técnico em Artes Circenses da Escola do Futuro em Artes Basileu França (Goiânia-GO); é fundador e integrante da Cia Bravata de Circo e Teatro; tem pós-doutorado, doutorado e mestrado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e; é acrobata, malabarista, palhaço e ator; com mais de 20 anos de experiência na área artística.

A oficina de acrobacia é voltada para artistas circenses com experiência em acrobacias (solo, dupla e grupo), que saibam fazer rolamento para frente e para trás, parada-cambalhota, estrelinha e parada de mão. Serão sete dias de oficina, com um total de 28 horas de formação. "Vamos trabalhar elementos básicos da acrobacia de solo e elementos da acrobacia em dupla e, também, focar na preparação física", destaca o artista circense Rodrigo Mallet, que irá ministrar a oficina.

Para se inscrever envie uma carta de interesse para o e-mail [email protected] (detalhando sua experiência e confirmando se atende aos pré-requisitos estabelecidos pelo projeto), até meio-dia do próximo domingo (04), pelo horário de MS. Os participantes selecionados serão divulgados no domingo (04) de tarde no Instagram da companhia.

