Cultura

Projeto 'Sala de Visita' promove encontro de dança em Campo Grande

Ação recebe Cristian Duarte e realiza apresentações online e residência artística gratuita

07 outubro 2025 - 18h50Carla Andréa
Projeto 'Sala de Visita'Projeto 'Sala de Visita'   (Foto de Jack Mourão por Reginaldo Borges)

O projeto cultural “Sala de Visita”, idealizado pela artista da dança Jack Mourão, recebe nesta quinta-feira (9), às 20h, o renomado dançarino e coreógrafo Cristian Duarte (SP) para o encontro performativo “procedimento#9”, quarta edição da série “Sala de visita#expandida”.

A apresentação será transmitida ao vivo pelo YouTube, permitindo que o público acompanhe a criação artística diretamente de casa.

Criado em 2021 durante o isolamento social, o projeto transforma o apartamento da artista em um espaço de criação, improvisação e partilha, conectando artistas de diferentes linguagens e aproximando a dança do público de forma inovadora.

Em suas edições anteriores, o “Sala de Visita” alcançou mais de 5 mil espectadores. Além do encontro performativo, o projeto expande suas atividades com a residência artística “Surradá”, que acontece de 22 a 25 de outubro em diferentes espaços de Campo Grande.

Quinze artistas participarão de estudos e formações com Cristian Duarte, culminando em uma performance pública transmitida no dia 25. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 10 a 14 de outubro.

Cristian Duarte possui mais de duas décadas de experiência e já coreografou para companhias como Balé da Cidade de São Paulo e Cullberg Ballet (Estocolmo), além de atuar em teatro, ópera e cinema, incluindo o filme “Homem com H” (2024), de Esmir Filho.

Segundo Jack Mourão, a iniciativa busca “expandir a sala e criar oportunidades de encontro, discordância e partilha entre artistas e público”, enquanto Cristian Duarte descreve a residência como um espaço para experimentação sensível, onde memória, corpo e afetos se tornam matéria de criação.

Mais informações sobre transmissões e inscrições estão disponíveis no site e no Instagram.

