Projeto traz turnê do "Fio do Meio/Vertigem" com entrada gratuita na Capital

Campo Grande é a primeira cidade da região Centro-Oeste a receber o ato n°2 do projeto "Brasil sem Ponto Final"; trata-se do espetáculo "Fio do Meio/Vertigem". Em cena "o corpo político que dança", assinado por Paulo Emílio Azevedo, cujo projeto contempla 11 metrópoles brasileiras.

Na capital sul-mato-grossense, as apresentações ocorrem hoje (6), na Praça Ary Coelho, e amanhã (7), no Sesc Cultura, sempre às 17h. A entrada é gratuita.

“Voltar a Campo Grande tem um gosto especial, pois já estive aí há cerca de 10 anos. Quando fui, estava sozinho, era meu conteúdo, agora tem uma equipe, pode ter mais trocas e eles são muito generosos com o público. Para mim terá continuidade da troca que tive no passado e uma ampliação dessa troca”, afirma o diretor do espetáculo, Paulo Emílio Azevedo.

Haverá na cidade duas apresentações do espetáculo, mais a realização de uma oficina criativa, que anunciam a chegada de "Brasil sem Ponto Final" (BR,) no Estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.

Interpretado pela Cia Gente, do Rio de Janeiro, o espetáculo é desenvolvido em dois atos, iniciando com "Fio do Meio" - vencedor do prêmio Funarte de Circulação em Dança -, seguido de "Vertigem" que, este ano, representou o país no Festival D'avignon, na França.

Em "Fio do Meio", o criador toma como célula o movimento do esbarrão. A partir dele, observa e provoca uma via de mão dupla: a capacidade de mover corpos e, desse mover abrir espaços de conversação. "Fio do Meio" extrapola a noção de margem e reconfigura outras relações de geocorporeidade; reterritorializando os usos da cidade, os arteiros produzem repetições oriundas de gestos do urbano para difundir catatonias e narrativas que pleiteiam a visibilidade de tantos outros corpos; tantas das vezes negados, miopizados e varridos.

Já em "Vertigem", adota-se um diálogo intenso e ininterrupto mediado pelos corpos dos intérpretes, cuja proposta expõe a borda, o ruído (também o silêncio), a corda bamba, a respiração ofegante e a embriaguez do gesto. Desnudado e cru, "Vertigem" persegue uma "labirintite cênica", sendo o movimento dessa vez guiado por uma atmosfera que não almeja o controle; ao contrário, despreza-o e o desloca em busca do risco, daquilo que ainda não tem nome; mas que por tal recebe, gentilmente, o significado de "política". Em cena, um "corpo político que dança", conceito criado e desenvolvido por Paulo, desde a década de 90.

Além das sessões do espetáculo, o projeto traz ainda uma preocupação pedagógica na troca de experiências e culturas com o público local. Por conta disso, está prevista a realização da oficina "Corpo-Memória", ministrada pelo professor Pedro Brum.

Espetáculo "Vertigem/Fio do Meio" - ato n°2 e Oficina "Corpo-Memória"

Duração: 50min

Sexta-feira - 06/10

Espetáculo: "Vertigem/Fio do Meio" - ato n°2

Local: Praça Ary Coelho - Rua 14 de Julho - Centro - Campo Grande/MS

Horário: 17h

Gratuito

Sábado -07/10

Espetáculo: "Vertigem/Fio do Meio" - ato n°2

Local: SESC Cultura - Av. Afonso Pena 3469 - Centro - Campo Grande/MS

Horário: 17h

Lotação: conforme regras do recinto

Duração: 70 minutos

*na apresentação de sábado haverá duas ações além do espetáculo: antes da sessão, um resultado expositivo dos alunos da oficina "Corpo-memória" e após a mesma, um bate-papo com o diretor e intérpretes sobre o processo e história da companhia.

Oficina Corpo e Memória

Dia 07/10 (sábado)

Local: Espaço de Dança Selma Azambuja Rua Jeriba 866 - Chácara Cachoeira - Campo Grande/MS

Classificação: 18 anos.

Horário: 9 às 13h

Ingresso: gratuito

Inscrições: Link na bio @cia.gente





JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também