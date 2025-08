Projeto "Vem pro Pátio" estreia com show na Escola Joaquim Murtinho, na Capital

Na noite da próxima segunda-feira (5) o pátio da Escola Estadual Joaquim Murtinho, em Campo Grande, será transformado em palco para o primeiro show do projeto “Vem pro Pátio – Leca Harper & A Cozinha Cabeluda”, que terá entrada gratuita.

A iniciativa tem como objetivo levar o rock autoral sul-mato-grossense diretamente para o ambiente escolar, promovendo acesso à cultura entre estudantes do ensino noturno, especialmente jovens da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do Ensino Médio.

Contemplado pelo Edital PNAB, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o projeto prevê quatro apresentações ao vivo em escolas públicas da Capital nas próximas semanas, sempre no período noturno.

A proposta é alcançar um público que costuma estar à margem das atividades culturais formais: jovens entre 15 e 30 anos, que, muitas vezes, conciliam o estudo com o trabalho e a vida familiar.

Inclusão cultural e valorização da arte local

Idealizadora do projeto, a cantora e compositora Leca Harper destaca que a ação nasceu da necessidade de ocupar espaços escolares com arte e escuta ativa.

“O ensino noturno é formado por estudantes que têm jornadas duplas, triplas, e que muitas vezes não têm acesso à cultura. Levar nossa música até eles é mais que um show: é um gesto de escuta, de encontro e de reconhecimento. Estou com o coração vibrando por poder transformar o pátio da escola num espaço de troca e liberdade”, afirmou.

Composta por Leca Harper, Guilherme Napa e Gabriel Curumim, a banda Leca Harper & A Cozinha Cabeluda prepara um repertório que mescla músicas autorais e versões de clássicos do rock e do pop nacional, escolhidos especialmente para dialogar com as experiências, emoções e vivências do público jovem.

