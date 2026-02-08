Prospera MS, feiras e bloquinhos animam o domingão em Campo Grande

A programação cultural deste domingo, dia 8, em Campo Grande, conta com um cardápio recheado de opções para todos os gostos, mas com maior entusiasmo para a ala carnavalesca.

Entre ensaio de escola de samba e bloquinhos, a cidade conta com algumas feiras, churrasco do CTG Tropeiros e até o início do Próspera MS.

Se liga nas atrações:

Feira Mixturô - A Praça do Peixe recebe mais uma edição da Feira Mixturô, reunindo economia criativa, gastronomia e encontro ao ar livre. Para animar o fim de tarde, os artistas Luís Felipe e Fernando Lemos apresentam repertório de pop rock e MPB.

Horário: 17h às 22h

Local: Praça do Peixe – Av. Bom Pastor, 500

Entrada: Gratuita

Bloco do Laricas - Misturando carnaval, cultura urbana e ocupação do centro, o Bloco do Laricas toma conta da região central com shows de Batucanção, Mistura das Minas, Projeto Kzulo, DJ Magão, além de cortejo com charanga e intervenção artística de Berbela Mortiz.

Horário: 16h

Local: Av. Noroeste, entre Afonso Pena e Barão do Rio Branco

Entrada: Gratuita

Churrasco Tropeiros da Querência - O CTG Tropeiros da Querência promove seu primeiro churrasco dançante de fevereiro, com clima tradicionalista e animação do Grupo Laço de Ouro, em um almoço pensado para quem aprecia música e gastronomia regional.

Horário: 11h15 às 13h30

Local: CTG Tropeiros da Querência

Entrada: a partir de R$ 65

Bloco Farofa com Dendê - Reconhecido como o maior bloco afro de Mato Grosso do Sul, o Farofa com Dendê se reúne neste domingo com uma programação marcada pelo samba de roda e pela cultura afro-brasileira. No palco, DJ Manga, Kauê de Xangô (SP) e Pagode do Tadeu.

Horário: 15h

Local: Monumento Maria Fumaça

Entrada: Gratuita

Prospera MS – Feira de Agricultura Familiar - A feira reúne produtores da agricultura familiar com variedade de alimentos, artesanato e produtos regionais, além de oficinas e atrações culturais. Neste domingo, a programação musical conta com Marlon Maciel e a dupla João Paulo & Santhiago.

Horário: 11h às 22h

Local: Estacionamento da Feira Central de Campo Grande

Entrada: Gratuita

Feira da Praça Bolívia - Em clima carnavalesco, a tradicional feira da Praça Bolívia convida o público para um domingo de gastronomia, artesanato e muita música. Se apresentam Niltinho Marron, Carla e Mikimba, Trio Frances, Banda Skuderia, Nano Elânio, Karlinhos Villa-Lobos, André Marx e Os Imperdíveis.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Bolívia – bairro Santa Fé

Entrada: Gratuita

Performance “Bailar no Escuro” - A instalação-performance assinada por Halisson Nunes e Verônica Lindquist propõe uma experiência sensorial que une dança contemporânea, literatura, artes visuais e tecnologia, refletindo sobre as relações humanas no mundo atual.

Horário: 19h e 20h30 (duas sessões)

Local: Casarão Thomé – R. 14 de Julho, 3169

Entrada: Gratuita

Show dos Bêbados Habilidosos - Referência no rock e blues campo-grandense, a banda Bêbados Habilidosos sobe ao palco da Cervejaria Canalhas para um show especial neste domingo.

Horário: 17h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99

Entrada: Gratuita

Ensaio de rua da GRES Vila Carvalho - A Escola de Samba Vila Carvalho promove um ensaio aberto com carro de som, levando o ritmo do carnaval diretamente para a rua e convidando moradores e foliões a participarem.

Horário: 18h

Local: Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395

Entrada: Gratuita

Feira do Panamá - A Praça do Panamá recebe uma feira voltada ao público familiar, com opções de gastronomia, artesanato e lazer. A programação cultural inclui apresentações de Mari Amada, Samba do Padrinho e Trio TPM.

Horário: 9h às 16h

Local: Praça do Panamá – R. Palestina, 1144

Entrada: Gratuita

Bloco do Tereza - O Tereza Bar e Restaurante segue no clima de carnaval com o projeto Valú Samba Trio, trazendo marchinhas e clássicos da folia. O espaço contará ainda com área infantil para garantir conforto às famílias.

Horário: 18h30

Local: Tereza Bar e Restaurante

Entrada: Gratuita

Ladário

Carnaval de Ladário – O domingo é dedicado às famílias e às crianças. A programação começa com o Carna Pet, seguido de baile infantil, concurso de fantasias e desfile do bloquinho Anjinhos da Folia. O grande destaque da noite é o show nacional infantil de Maria Clara e JP, além de apresentação regional, encerrando o Carnaval com clima leve e festivo.

Horário: a partir das 16h

Local: Avenida 14 de Março – Ladário

Entrada: Gratuita

