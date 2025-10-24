'Pssica' será tema de debate no Clube de Leitura do SESC neste sábado

A obra do jornalista e escritor, Edyr Augusto, "Pssica" será abordado no Clube de Leitura do Sesc neste sábado (25), a partir das 14h, na biblioteca do SESC Teatro Prosa. O evento é gratuito e aberto a todas as pessoas que se interessem por se iniciar ou se aprimorar na leitura de boas obras literárias.

Ele vem publicando romances e contos desde de 1998, tendo já produzido sete títulos. Curiosamente, foi reconhecido como um grande escritor primeiro na França e, logo depois, o seu nome foi veiculado entre intelectuais de São Paulo e, assim, aos poucos, foi recebendo a atenção do público leitor brasileiro. Hoje tem boa parte de sua obra traduzida para francês, inglês e espanhol.

Do livro “Pssica”, em específico, foi feita uma versão audiovisual pelo cineasta Fernando Meirelles, que estreou com sucesso, em forma de série na Netflix. O romance em si, trata de temas bastante delicados, algo que é constante nos livros de Edyr Augusto, como sequestro, tráfico de seres humanos, prostituição, contrabando, corrupção na política, dentre outros, com personagens agindo tanto em algumas localidades do Pará, quanto nos países vizinhos, Guiana e Suriname. A história apresenta a adolescente Janalice, branca e loura, que, expulsa da casa dos pais, é levada a experimentar drogas e, em seguida, é sequestrada e obrigada a se iniciar na prostituição.

Henrique Pimenta, escritor e um dos curadores do clube, afirma: “Embora o romance seja carregado de violências e crimes hediondos, ele não passa de uma demonstração realista de muito o que acontece nessa região brasileira todos os dias. E, como podemos supor, não apenas nessa região.”

Esse aspecto de semelhanças regionais é confirmado pela corumbaense Marcelle Saboya, produtora cultural, idealizadora dos clubes literários Leituras di Macondo e Clube do Gabi: “Conheci a literatura de Edyr Augusto a partir do ‘Pssica’ e fui tomada de açoite. Toda essa problemática que o livro traz, essa decrepitude social que objetifica, abrasa e arrasa os corpos femininos é de uma realidade mortificante, e se as trocas comercias de contrabando de coisas e pessoas do Pará é com Caiena, aqui no MS é com o Paraguai e a Bolívia, mas também vai ser entre o Brasil e o próprio Brasil. Penso que Edyr usa o Pará, portanto, não só para falar do Brasil, mas também das Guianas, do México, da Europa, da África, porque ele vai chafurdar sua narrativa nas miudezas da crueldade humana, das agruras do cotidiano, da vileza, do torpor e das paixões e isso sempre cabe em qualquer geografia, assume seus sotaques e estão aí, acontecendo pelo mundo.”

Serviço - Clube de Leitura do SESC Cultura

Livro: “Pssica”, de Edyr Augusto

Local: Sesc Teatro Prosa - R. Anhanduí, 200 - Centro, Campo Grande

Data: Sábado (25/10) às 14h

