Quintal Cultural tem homenagens as mães nesta terça-feira

Com realização da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul (AFLAMS), o Quintal Cultural do Guerreiro realiza nesta terça-feira (27), em alusão ao “Mês das Mães”, o evento “Todo Dia é Dia das Mães”, com música e poesia em homenagem às mães.

O evento contará com a presença da escritora e ativista Delasnieve Daspet e a escritora Mara Calvis, além de uma performance de pintura viva com Lucia Monte Serrat e Erika Rando, e participação de Ana Lúcia Gaborim, Angela Colognesi, Robson Simões, Nelson Vieira, o Grupo Par, Irving Ferreira e o trio “As Ave-Marias”, formado por Antonio Coura, Patrícia Ribeiro e Luzmena Ferraz.

O evento acontece das 18h30 às 20h na sede do Quintal Cultural, na Rua Marquês de Maricá, nº 140, no Bairro Seminário, e conta com entrada gratuita para todas as idades. Para mais informações, basta entrar em contato com o número (67) 9 9227-8399 via WhatsApp .

