Raimundos são escolhidos para abrir show do Guns n' Roses em Campo Grande

Conhecida e adorada por muitos, a banda Raimundos foi a escolhida para abrir o show do Guns n' Roses, marcado para o dia 9 de abril, no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande.
A capital sul-mato-grossense foi escolhida para a turnê da banda de sucesso internacional e com isso, também recebe o show da banda nacional, que já conta com agendas marcadas para Cariacica, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém.
O público campo-grandense agiu rápido para garantir o ingresso. Somente na primeira hora após as vendas serem liberadas, cerca de 20 mil ingressos já havia sido vendidos.
Os ingressos custam a partir de R$ 395,00 e estão disponíveis tanto no ponto de venda físico, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, com atendimento de segunda a sábado, das 14h às 20h, quanto de forma on-line, pelo site www.bilheteriadigital.com.br.
Formada em Brasília no final da década de 1980, a banda Raimundos se destacou pela mistura única de hardcore, forró e rock pesado, conquistando uma legião de fãs em todo o Brasil.
A formação atual conta com Digão (vocal e guitarra), Marquim (guitarra e backing vocals), Caio (bateria) e Jean Moura (baixo e backing vocals).