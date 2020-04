“Rainha da Sofrência” bate recorde e alcança 3,2 milhões de expectadores em live

Mauro Silva, com informações do R7

A cantora sertaneja, Marília Mendonça, considerada a “Rainha da Sofrência”, quebrou todos os recordes nas redes sociais na noite desta quarta-feira (08) durante sua live que alcançou mais de 3,2 milhões de espectadores simultâneos, colocando todo mundo para 'sofrer', mas dentro de casa.

Antes, Jorge e Mateus atingiram 3,1 milhões de 'público virtual' ao cantarem no respectivo canal do Youtube no domingo (05), porém, Marília ultrapassou a dupla

A “Rainha da Sofrência” também bateu recordes de audiência no Twitter, com uma hora de transmissão, ela estava presente em nada menos que 26 de 30 “assuntos do momento” mais comentados na rede social.

A live de Marília também serviu para ajudar as pessoas, foram arrecadados mais 225 toneladas de alimentos durante a transmissão do show.

A artistas, além dos seus fãs anônimos, também foi assistida por artistas famosos que pediram várias músicas à ela. Com sua música "Todo Mundo Vai Sofrer" ela alcançou os 3,2 milhões de pessoas no youtube.

Marília se apresentou de uma forma bem simples usando chinelo de dedo, ela foi sincera e brincou com a falta de produção na make, unhas por fazer e deixou claro que estava sem banda, para reduzir ao máximo as pessoas presentes na live. Haviam apenas oito pessoas envolvidas na produção da live.

A sertaneja também dispensou cenário, ela bebeu o tempo todo em uma caneca da casa dela mesmo. “Duvido vocês mostrarem a unha do pé. É para as manicures também estarem se cuidando!", avisou a cantora.

