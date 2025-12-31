Menu
Menu Busca quarta, 31 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Cultura

Rapper indígena Guarani Kaiowá lança clipe com estética digital e VFX

MC Anarandà apresenta nova fase artística com videoclipe produzido integralmente em chroma key, unindo tecnologia e ancestralidade

31 dezembro 2025 - 13h55Taynara Menezes

A Rapper indígena da etnia Guarani Kaiowá, MC Anarandà lançou na terça-feira (30) no YouTube o videoclipe de “Jasy Tatá” (“A Lua de Fogo”, em português), marcando um novo momento em sua trajetória artística. A produção aposta em uma experiência totalmente construída em chroma key, com uso intensivo de VFX e linguagem digital, onde tecnologia e ancestralidade se conectam para contar uma história potente, sensível e profundamente contemporânea.

Diferente de trabalhos anteriores — como Feminicídio, As Lembranças da Minha Avó e Mãe, nos quais a estética estava diretamente ligada à aldeia e à abordagem documental da realidade vivida pela artista —, “Jasy Tatá” rompe com o registro realista e mergulha em paisagens simbólicas, animações, grafismos e cenários virtuais, ampliando o universo criativo da obra.

O videoclipe está disponível no canal da artista no YouTube.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Queima de fogos na 14 de Julho
Cultura
Não sabe onde passar o Réveillon? Capital tem opções para todos os estilos na virada para 2026
Réveillon Nova Zelândia 2026 -
Internacional
Ano Novo pelo mundo: saiba qual país deu as boas-vindas a 2026
Luan Santana -
Agronegócio
Luan Santana é confirmado como primeira atração da Expogrande 2026
A chamada de elenco contempla crianças, adultos e idosos,
Cultura
Curta-Metragem regional de ficção está com seleção aberta na Capital
Feira Central de Campo Grande
Cultura
Feira Central abre hoje e amanhã com horário especial de final de ano
Turismo de MS fecha 2025 com 11 prêmios e maior presença internacional
Geral
Turismo de MS fecha 2025 com 11 prêmios e maior presença internacional
Foto: Divulgação
Cultura
Museu da Imagem e do Som se prepara para reabrir com novidades em janeiro de 2026
Seleção ocorreu durante festividade natalina na Praça Ary Coelho
Cidade
Seleção habitacional beneficia 82 famílias durante evento natalino na Capital
Feira, festival de jazz e esquenta para carnaval agitam o domingo cultural na Capital
Cultura
Feira, festival de jazz e esquenta para carnaval agitam o domingo cultural na Capital
Apresentação acontece a partir das 19h
Cultura
Orquestra da PM e show de Patrícia e Adriana são destaques deste sábado na Capital

Mais Lidas

Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
Movimentação policial no local
Polícia
AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital