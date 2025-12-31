Rapper indígena Guarani Kaiowá lança clipe com estética digital e VFX

A Rapper indígena da etnia Guarani Kaiowá, MC Anarandà lançou na terça-feira (30) no YouTube o videoclipe de “Jasy Tatá” (“A Lua de Fogo”, em português), marcando um novo momento em sua trajetória artística. A produção aposta em uma experiência totalmente construída em chroma key, com uso intensivo de VFX e linguagem digital, onde tecnologia e ancestralidade se conectam para contar uma história potente, sensível e profundamente contemporânea.
Diferente de trabalhos anteriores — como Feminicídio, As Lembranças da Minha Avó e Mãe, nos quais a estética estava diretamente ligada à aldeia e à abordagem documental da realidade vivida pela artista —, “Jasy Tatá” rompe com o registro realista e mergulha em paisagens simbólicas, animações, grafismos e cenários virtuais, ampliando o universo criativo da obra.
O videoclipe está disponível no canal da artista no YouTube.