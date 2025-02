Respeitável público! Cia Pisando Alto estreia 'Fragmentada' neste sábado (8)

A Cia Pisando Alto estreia neste sábado (8), às 19 horas, o espetáculo circense ´Fragmentada´, na Praça do Leão, com entrada gratuita. O projeto está sendo realizado com o incentivo do FIC/2022 (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul), da FCMS (Fundação de Cultura de MS), do Governo do Estado de MS.

Fragmentos de pensamentos, de cenas de uma vida, as aflições, desejos, revoltas e sonhos emergem, ancorados nas alturas, apertados em pequenos espaços onde não cabe tudo o que se pode ser. Fragmentos de sentimentos de impotência perante a barbárie que chamamos de mundo, por que você vive? Eu vivo porque sonho (mas sonho quando tenho tempo e espaço para descansar). Sonhar é resistir, ousar imaginar o que a realidade nos poda, sonhando sesso guerras, floreio o mundo e invento a revolução. Como diz Trícia Hersey: "Descanse, sonhe, resista, imagine".

O espetáculo circense propõe quatro fragmentos de cenas utilizando as técnicas circenses. As cenas são "Moradia", "Eu não sou uma máquina", "Fios cordas e cordões" e "Socializar sonhos". Para cada enredo desenvolvido, são utilizadas diversas técnicas circenses, entre elas, acrobacia em dupla/solo, contorção, equilibrismo e lira acrobática. Por meio das técnicas circenses, o espetáculo traz fragmentos da contemporaneidade, um recorte não linear, de alguns temas que emergiram durante a pesquisa do espetáculo.

A obra tem como artistas e criadores Fran Corona e Moreno Mourão, direção de Rodrigo Mallet, trilha sonora por Júlio Queiroz, iluminação por Anderson Lima, preparação física focada nas técnicas circenses por Mellina Fioretti, Rafael Eckert e Rodrigo Mallet, produção por Fran Corona, Moreno Mourão e Nilce Maciel e, figurino por Dayane Bento. Também compõem a equipe: Maíra Espindola como artista gráfica, Antônio Lopes como fotógrafo e Isabela Ferreira como assessora de imprensa.

Serviço

Espetáculo circense ´Fragmentada´, da Cia Pisando Alto;

Sábado (8);

Às 19 horas;

Praça do Leão - Rua Marquês de Leão em frente à Rua Jandaira;

Mais informações: WhatsApp (67) 99169-0788 e pelo Instagram do grupo @pisando.alto.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também