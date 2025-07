Reunindo mais de 60 filmes, Bonito CineSur começa nesta sexta-feira

Saiba Mais Cultura Festival Bonito CineSur anuncia programação completa com 63 filmes

Começa nesta sexta-feira (25), em Bonito, a 3ª edição do Bonito CineSur, Festival de Cinema Sul-Americano, que vai até o dia 2 de agosto com uma programação gratuita voltada ao cinema do continente.

Ao todo, serão exibidos mais de 60 filmes de países como Brasil, Argentina, Peru, Chile, Bolívia e Paraguai, além de oficinas, debates e atividades culturais abertas à comunidade.

A cerimônia de abertura está marcada para as 19h30 no Auditório Kadiwéu, com exibição do longa "As Herdeiras", do Paraguai.

A sessão será seguida de uma homenagem à atriz Ana Brun, premiada no Festival de Berlim. Após o evento, o público poderá participar de um coquetel com show do cantor Gabriel Chiad, no Café Bar.

Entre os destaques da programação estão mostras temáticas como:

Mostra Sul-Americana – com produções de vários países do continente

Mostra Ambiental – voltada a temas como Amazônia, natureza e meio ambiente

Mostra MS – com produções realizadas em Mato Grosso do Sul

Mostra Infantojuvenil – voltada ao público infantil

Mostra da Comunidade – com filmes feitos por moradores locais, a partir de oficinas de formação

Além da exibição de filmes, o festival também oferecerá oficinas gratuitas com diretores, roteiristas e produtores brasileiros e estrangeiros, promovidas na Sala Glauce Rocha, com acesso livre ao público interessado.

O encerramento, no dia 2 de agosto, contará com a premiação dos melhores filmes e participação especial dos atores Cláudia Ohana e Thiago Lacerda, além de show de Guga Borba no Café Bar.

Para ampliar o acesso ao cinema, parte das exibições será levada também a praças públicas, aproximando o evento da população local.

A programação completa está disponível no site oficial.

