Réveillon 2024: Cidade do Natal terá festa da virada com música e queima de fogos

O Réveillon na Cidade do Natal está repleto de atrações e o tradicional show da Virada até 1h30 da madrugada. Neste ano, a Vila Morena, nos Altos da Afonso Pena, em Campo Grande, recebe queima de fogos de quatro minutos (pirotecnia sem barulho), além de shows para todos os gostos musicais.

O espaço abre suas portas às 17h30, como em todos os outros dias de Cidade do Natal, mas nesta ocasião encerrará as atividades mais tarde. Às 21h tem a Parada Natalina e quem inicia às apresentações às 22h é o DJ BWM, seguido pelo show de samba e pagode com o grupo Samba 10 às 23h, que seguirá com a programação até 1h30da manhã.

A meia-noite haverá um show de luzes com uma queima de fogos de artifícios silenciosos que terá duração de quatro minutos.

Toda a estrutura da Cidade do Natal funcionará normalmente nos dias 31 e 1º. Os brinquedos e a Casa do Papai Noel funcionam até às 20h30. Já a praça de alimentação segue o horário até o fim, encerrando as atividades às 1h30.

