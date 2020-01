'Reviva Cultura' contará com show de Chicão Castro na 14 de Julho

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

O ‘Reviva Cultura’ retoma suas atividades na principal via comercial de Campo Grande, após sanção do projeto ‘Família na 14 de Julho’, neste domingo (2), que prevê o fechamento da rua para transito de carros, promovendo a oportunidade de a população a ocupar a pé.

A via será ocupada com gastronomia, shows musicais e apresentações dos demais segmentos artísticos, atividades infantis, feira de pets, esporte, entre outras infinitas possibilidades.

A programação começa a partir das 17h e ocorre entre a avenida Afonso Pena e a avenida Mato Grosso, sendo uma realização da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Segundo a secretária municipal da pasta, Melissa Tamaciro, o projeto vem sendo recebido de maneira positiva desde as vésperas do Natal de 2019, quando a Sectur inaugurou este novo formato de ocupação da via.

Food trucks estarão distribuídos oferecendo opções gastronômicas como pizza, pastel, açaí, acarajé, café, hambúrguer, entre outros. E para animar à tarde de domingo o músico Chicão Castro apresenta um show intimista, com repertório composto com sucessos da Música Popular Brasileira.

A família campo-grandense poderá se encantar com uma feira de adoção de pets que estão em busca de um lar. Crianças irão ainda se divertir com brinquedos infláveis.

