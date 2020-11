Rick e Renner fazem Live Show com ingressos limitados na Capital

A dupla Rick e Renner se apresenta neste sábado (7) em Campo Grande em uma Live Show no Clube Estoril às 20h. Além da apresentação presencial, o show também será transmitido ao vivo nas redes sociais da dupla no Facebook, Instagram e Youtube.

As mesas para o show, com 6 lugares, estão sendo vendidas nos setores Bronze (R$840, R$140 por pessoa), Prata (R$960, R$160 por pessoa), Ouro (R$1.080, R$180 por pessoa) e Diamante (R$1.200, R$120 por pessoa). Todas oferecem open bar de cerveja, água e refrigerante e open food de petiscos. As mesas para a live show de Rick e Renner podem ser compradas no ponto de venda no Gugu Lanches da Afonso Pena. O limite de convidados é de 550 pessoas.

Todas as medidas de biossegurança estão sendo tomadas. Haverá aferição de temperatura na entrada do evento, todos convidados ficarão sentados nas mesas para evitar aglomerações.

Serviço

Live Show com Rick e Renner em Campo Grande

Quando: Sábado (7), às 20h

Onde: Clube Estoril – Rua Luziania, 26 ou pelo Youtube

Quanto: De R$140 à R$1.200

Mais informações: (67) 3113-0061/99900-3528

Deixe seu Comentário

Leia Também