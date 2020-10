Vídeo: Primeiro show ao vivo com público durante a pandemia

O projeto Jardim Das Artes começou nesse fim de semana, na Cidade das Artes, no coração da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com show do grupo Menos é Mais. Foram disponibilizados para venda 150 lounges exclusivos com capacidade máxima de 6 pessoas. Respeitando as medidas de distanciamento social, os lounges foram comprados por grupos fechados — direcionados para pessoas do mesmo convívio e/ou familiares – com distância de 2 metros por espaço.

Segundo o site Metrópoles, o setor estava parado há 6 meses e a fase mais recente da retomada liberou eventos em áreas abertas, shows e festas em locais fechados todos com restrição de lotação.

Veja as medidas de proteção adotadas no show desse fim de semana:

– Medição de temperatura na entrada do evento;

-Pontos de higienização;

-Proibição de pessoas circulando o evento;

– Proibido entrar na arena/ evento sem o uso de máscara;

– Manter obrigatoriamente o distanciamento social de 2 metros na entrada da arena/ evento;

– Proibido sair do lounge;

– Ida ao banheiro marcada por meio de aplicativo;

– Proibido a ida ao banheiro sem o uso de máscara;

– Manter obrigatoriamente o distanciamento social de 2 metros na entrada do banheiro;

– Compra de alimentos e bebidas por meio de aplicativo

– Pagamentos somente em cartões.

Além dessas medidas, os lounges seguiram todas as Regras de Ouro e, para melhor controle de acesso, a entrada foi limitada até as 23h evitando, assim, a criação de filas e aglomerações no acesso. O projeto também contará com shows do Eh Sorriso, no dia 10 de outubro e o pagodeiro Belo, no dia 17 do mesmo mês.

Assista ao vídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também