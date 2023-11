Rota Gastronômica Pantaneira estará presente em importante feira de turismo de Londres

De 6 a 8 de novembro, o turismo de MS estará presente em uma das maiores e mais importantes feiras de turismo do mundo: a World Travel Market London (WTM) 2023, que acontece no Centro de Convenções ExCeL London, Inglaterra.

Cerca de 4.000 expositores estarão no ExCeL London para trocar ideias, impulsionar a inovação e acelerar seus negócios. O evento é considerado de presença obrigatória para o setor turístico. No World Travel Market apresentam-se vários destinos e setores da indústria ante um público especializado de profissionais de turismo do Reino Unido e de todo o mundo. Para os participantes, o evento é uma vantagem competitiva para seus negócios e a possibilidade de estar em contato com as últimas novidades sobre o desenvolvimento da indústria.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, explica como será a participação de Mato Grosso do Sul este ano. “Os principais destinos e compradores internacionais estarão lá e a participação de Mato Grosso do Sul é muito importante, já que esse mercado vem consumindo nossos produtos há muitos anos”.

“A Inglaterra, assim como boa parte da Europa, gosta muito do Pantanal e vamos aproveitar para fortalecer também a Rota Pantanal Bonito. Teremos mais uma ação de ativação gastronômica dentro do estande da Embratur, o Cooking Show, assim como foi em Lisboa no início do ano. Vamos lançar a segunda edição da Rota Gastronômica Pantaneira, juntamente com o chef Paulo Machado, mas dessa vez com o tema ‘Águas’. Serão dois dias de ativação para o fortalecimento da identidade do Pantanal e de Mato Grosso do Sul, o que dará destaque ao nosso destino dentro do estande”, ressalta Wendling.

O Cooking Show de Mato Grosso do Sul será mais uma ativação no estande Brasil/Embratur na WTM London 2023. A ação ocorrerá em dois momentos, sendo um por dia, para 100 pessoas cada, nas seguintes datas e horários: dia 07/11 (3ª feira) às 14h30 e 08/11 (4ª feira) às 12h.

“Durante os três dias de evento Mato Grosso do Sul também fará reuniões, atendimento a operadores internacionais presentes na feira e vamos aproveitar ainda para nos reunir com representantes da Embratur e debater as estratégias para o próximo ano”, finaliza o diretor-presidente.

Segundo dados da plataforma Alumia, do Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul, de janeiro a julho de 2023 o Reino Unido representou 3% da emissão de turistas internacionais para MS. Isso representa o 7º lugar no ranking e o 5º maior emissor europeu para o Estado no período.

Deixe seu Comentário

Leia Também