Sabadão tem Wanessa Camargo, Zé Neto e Cristiano e muito mais; Confira

Sabadão tem opções de lazer para todos os gostos, desde sertanejo até pop nacional, além de muitas variedades em arte e cultura. Confira agora a agenda deste final de semana na Capital.

SÁBADO

Zé Neto e Cristiano e Menos é Mais - É sertanejo e pagode unidos no mesmo evento. O show inicia às 16h no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês com entrada: a partir de R$ 150,00.

Parada LGBT+ - A 22ª edição da Parada LGBT+ de Mato Grosso do Sul acontece a partir das 14h na Praça do Rádio, o evento terá show da cantora Wanessa Camargo. Entrada gratuita.

Espetáculo “Mixicirquinho” - A programação do Palco Giratório, o grupo Fulano di Tal apresenta a Palhaça Mixirica em um espetáculo para toda a família. Às 16h, no Sesc Teatro Prosa - Entrada: Gratuita.

Exposição “Entre o Urbano e o Íntimo” - A artista plástica e grafiteira Grolli exibe telas e grafitagens produzidas desde os anos 1990, com traços críticos e bem-humorados. Das 9h às 12h. Casa de Cultura - Entrada: Gratuita.

Oficina de artesanato no Norte Sul - Neste sábado, acontece a oficina gratuita de artesanato em costura criativa no Shopping Norte Sul Plaza. Das 14h às 16h no Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: gratuita, com inscrição pelo Clube+ (programa de relacionamento do shopping, via app

Bazar Old Art - A brechóleira decidiu renovar o espaço e está liquidando o estoque, com araras cheias de estilos variados e preços acessíveis. Local: Rua José Carlos Silveira Nantes, 350 - Das 8h às 17h

Entrada: gratuita

Vem Garimpar no Seu Bairro - Ação do Coletivo de Brechós que movimenta a região do Coophavila II, unindo moda, sustentabilidade e criatividade com a participação de 30 brechós locais. Local: Av. Marinha, 725 - Das 8h às 15h - Entrada: gratuita.

Vexame Pride - O Vexame Bar celebra o orgulho e a diversidade com set do DJ BADVI, de São Paulo, e abertura do anfitrião Veludo. A partir das 21h - no Vexame Bar - Entrada: Gratuita

Sunset Amanut - Edição especial sunset da festa Amanut com DJs Raphis, Karol Alonso, Bruno Lino e C4KE. Às 15h - No CapivaS Cervejaria, ingressos a partir de R$ 10 pelo link

DOMINGO

Michel Teló - O sertanejo fica responsável de comemorar a inauguração da primeira piscina de ondas de Mato Grosso do Sul, no Eco Park. A apresentação acontecerá à partir das 17h, mas o local estará aberto a apatir das 9h com entrada day-use.

K-pop - O movimento que tem ganhado espaço em MS, realiza uma ação solidária na praça Bosque da Paz, a partir das 14h. O intuito é reunir os fãs do grupo sul-coreano BTS e arrecadar alimentos não pereciveis para ajudar famílias carentes.

Bruna Louise - A comediante sem papas na língua chega a Capital com seu stand-up de assuntos do cotidiano, todos abordados de forma divertida. A apresentação acontece às 22h, no Teatro Dom Bosco, com

ingressos a partir de R$ 40,00.

Feira da Praça Bolívia - Evento tradicional que acontece todo segundo domingo do mês no bairro Santa Fé. Nesta edição, a feira antecipa as celebrações da Primavera. Na Praça da Bolívia – Santa Fé, das 9h às 14h

Entrada: gratuita.

Feira de Economia Criativa Afrocentrada - A feira reúne moda, artesanato e gastronomia. A programação musical terá samba com Pegada de Macaco, Pagode do Tadeu e Lulu Mello, além de baile de charme e set do DJ Manga. NaPlataforma Cultural – Esplanada Ferroviária - Horário: 15h - Entrada: gratuita.

Churrasco da Semana Farroupilha - Em comemoração aos 35 anos do CTG Tropeiros da Querência, o almoço contará com churrasco cantante e apresentação do grupo Laço de Ouro. No CTG Tropeiros da Querência - Das 11h15 às 13h30 - a partir das R$ 65, com vendas pelo WhatsApp (67) 99866-8817.

Tardezinha do Grupo Ginga Brasil - Pagode e animação em uma tarde com três shows nacionais, incluindo Márcio Vavá e Carica Sensação. Local: Av. Três Barras, 1145 – Villas Boas - 15h

Entrada: informações e ingressos pelo contato (67) 99934-5224

Trio Vibrações - Samba para fechar o fim de semana com boa música no Bar da Prosa. A partir das 16h30

Entrada: gratuita

