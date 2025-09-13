Menu
Menu Busca sábado, 13 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Sabadão tem Wanessa Camargo, Zé Neto e Cristiano e muito mais; Confira

Além dos shows, tem opções de arte, lazer e cultura para todas as idades

13 setembro 2025 - 09h35Taynara Menezes
Wanessa Camargo se apresenta na Parada da DiversidadeWanessa Camargo se apresenta na Parada da Diversidade   (Foto: Felipe Panfili/Divulgação)

Sabadão tem opções de lazer para todos os gostos, desde sertanejo até pop nacional, além de muitas variedades em arte e cultura. Confira agora a agenda deste final de semana na Capital. 

SÁBADO 

Zé Neto e Cristiano e Menos é Mais - É sertanejo e pagode unidos no mesmo evento. O show inicia às 16h no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês com entrada: a partir de R$ 150,00.

Parada LGBT+ - A 22ª edição da Parada LGBT+ de Mato Grosso do Sul acontece a partir das 14h na Praça do Rádio, o evento terá show da cantora Wanessa Camargo. Entrada gratuita.

Espetáculo “Mixicirquinho” - A programação do Palco Giratório, o grupo Fulano di Tal apresenta a Palhaça Mixirica em um espetáculo para toda a família. Às 16h,  no Sesc Teatro Prosa - Entrada: Gratuita. 

Exposição “Entre o Urbano e o Íntimo” - A artista plástica e grafiteira Grolli exibe telas e grafitagens produzidas desde os anos 1990, com traços críticos e bem-humorados. Das 9h às 12h. Casa de Cultura - Entrada: Gratuita. 

Oficina de artesanato no Norte Sul - Neste sábado, acontece a oficina gratuita de artesanato em costura criativa no Shopping Norte Sul Plaza. Das 14h às 16h no Shopping Norte Sul Plaza
Entrada: gratuita, com inscrição pelo Clube+ (programa de relacionamento do shopping, via app

Bazar Old Art - A brechóleira decidiu renovar o espaço e está liquidando o estoque, com araras cheias de estilos variados e preços acessíveis. Local: Rua José Carlos Silveira Nantes, 350 - Das 8h às 17h
Entrada: gratuita

Vem Garimpar no Seu Bairro - Ação do Coletivo de Brechós que movimenta a região do Coophavila II, unindo moda, sustentabilidade e criatividade com a participação de 30 brechós locais. Local: Av. Marinha, 725 - Das 8h às 15h - Entrada: gratuita. 

Vexame Pride - O Vexame Bar celebra o orgulho e a diversidade com set do DJ BADVI, de São Paulo, e abertura do anfitrião Veludo. A partir das 21h - no Vexame Bar - Entrada: Gratuita

Sunset Amanut - Edição especial sunset da festa Amanut com DJs Raphis, Karol Alonso, Bruno Lino e C4KE. Às 15h - No CapivaS Cervejaria, ingressos a partir de R$ 10 pelo link 

DOMINGO

Michel Teló - O sertanejo fica responsável de comemorar a inauguração da primeira piscina de ondas de Mato Grosso do Sul, no Eco Park. A apresentação acontecerá à partir das 17h,  mas o local estará aberto a apatir das 9h com entrada day-use.

K-pop - O movimento que tem ganhado espaço em MS, realiza uma ação solidária na praça Bosque da Paz, a partir das 14h. O intuito é reunir os fãs do grupo sul-coreano BTS e arrecadar alimentos não pereciveis para ajudar famílias carentes.

Bruna Louise - A comediante sem papas na língua chega a Capital com seu stand-up de assuntos do cotidiano, todos abordados de forma divertida. A apresentação acontece às 22h, no Teatro Dom Bosco, com
ingressos a partir de R$ 40,00.

Feira da Praça Bolívia - Evento tradicional que acontece todo segundo domingo do mês no bairro Santa Fé. Nesta edição, a feira antecipa as celebrações da Primavera. Na Praça da Bolívia – Santa Fé, das 9h às 14h
Entrada: gratuita.

Feira de Economia Criativa Afrocentrada - A feira reúne moda, artesanato e gastronomia. A programação musical terá samba com Pegada de Macaco, Pagode do Tadeu e Lulu Mello, além de baile de charme e set do DJ Manga. NaPlataforma Cultural – Esplanada Ferroviária - Horário: 15h - Entrada: gratuita. 

Churrasco da Semana Farroupilha - Em comemoração aos 35 anos do CTG Tropeiros da Querência, o almoço contará com churrasco cantante e apresentação do grupo Laço de Ouro. No CTG Tropeiros da Querência - Das 11h15 às 13h30 - a partir das R$ 65, com vendas pelo WhatsApp (67) 99866-8817.

Tardezinha do Grupo Ginga Brasil - Pagode e animação em uma tarde com três shows nacionais, incluindo Márcio Vavá e Carica Sensação. Local: Av. Três Barras, 1145 – Villas Boas - 15h
Entrada: informações e ingressos pelo contato (67) 99934-5224

Trio Vibrações - Samba para fechar o fim de semana com boa música no Bar da Prosa. A partir das 16h30
Entrada: gratuita

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Apresentação aconteceu hoje a tarde em São Paulo
Cultura
De Dourados para o mundo: Brô MC's leva rap indígena de MS ao The Town
Wanessa Camargo, Zé Neto & Cristiano e Michel Teló agitam a Capital neste fim de semana
Cultura
Wanessa Camargo, Zé Neto & Cristiano e Michel Teló agitam a Capital neste fim de semana
O primeiro outdoor atraiu Armys de diferentes cidades e consolidou o projeto como ponto de encontro da comunidade local
Cultura
Fãs de K-pop promovem ação solidária e fortalecem movimento na Capital
Atrizes responsáveis pelo espetáculo
Cultura
Com comédia mordaz, peça 'Três Mulheres Altas' desembarca na Capital em outubro
O famoso hambúrguer inspirado no artista
Cultura
Almir Sater vira inspiração para hambúrguer e criador espera encontro na Capital
Raça Negra será atração principal do evento
Cultura
Curta Raça Negra e ajude o natal de uma criança; entenda
Foto: Divulgação
Cultura
Editora de livros gospel e em braile marcará presença na 1ª Bienal do Livro do Pantanal
A exposição dá destaque ao protagonismo indígena
Cultura
"Artistas da Natureza" fica em exposição até 26 de setembro em Campo Grande
Cantor sul-mato-grossense abre show de Liniker em Campo Grande com projeto AfroAfetos
Cultura
Cantor sul-mato-grossense abre show de Liniker em Campo Grande com projeto AfroAfetos
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras abre inscrições para concurso de contos
Cultura
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras abre inscrições para concurso de contos

Mais Lidas

Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Suspeito do crime
Polícia
Polícia divulga cartaz de acusado de matar filho de policial em Campo Grande
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira