Projeto Rede Hip Hop terá oficinas e workshops gratuitos na Capital

Acontece neste sábado (7), no Armazém Cultural de Campo Grande, um encontro do projeto itinerante ´Rede Hip Hop – Arte no Entorno´, que desde abril vem oferecendo oficinas de danças urbanas e workshops de lambe-lambe em seis municípios do Estado.

Realizado com incentivo do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC), da Fundação de Cultura de MS (FCMS), o evento contará com workshops, roda de conversa, espetáculo e mostra de danças urbanas.

Os municípios de Jaraguari, Terenos, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Rochedo receberam oficinas e workshops gratuitos. A edição deste ano está sendo realizada pelos produtores e artistas da dança Ralfer Campagna e Lívia Lopes, que buscando difundir os o ensino das danças urbanas nos municípios que rodeiam a Capital.

No sábado (7), as atividades começam logo pela manhã. Das 9h às 10h haverá um workshop de ´Breaking´ com a B-girl Aline, seguido das 10h às 11h, de um workshop de ´Hip Hop´ com Leticia Pontes.

Pela tarde, a partir das 13h30, será realizada uma roda de conversa com o Dj Shaba, seguida de espetáculo ´Block Parties´ às 15h, apresentado pela Cia de Dança Blaoow.

Já durante a noite, das 18h às 20h30, a programação chega a um fim com uma mostra de danças urbanas com apresentações das turmas das cidades participantes e de grupos da capital, que serão conduzidas pelo Mestre de Cerimônia CJ, artista de rua sul-mato-grossense.

Estão convidados para a apresentação os grupos Armazém 67, Backstage of the soul, Cia Canindé, Cia de Dança Blaoow, Conexão Urbana, Expressão de rua, Freestyle Addict, House of Hands Up, Lotu’z Street Dance, Grupo Seven Oceans, Street Pop e Dancehall Colab.

Para os interessados em participarem, o encontro acontece neste sábado (7), das 9h às 21 horas, no Armazém Cultural, localizado na Avenida Calógeras, nº 3065, e contará com entrada gratuita.

Mais informações no Facebook e Instagram da Rede Hip Hop.

